В подмосковных Котельниках силовики совершили рейд в мечеть и забрали находившихся внутри мужчин в военкомат, в том числе финалиста шоу "Перепой звезду" на Первом канале Мамута Усеинова.

Об этом рассказал сам Усеинов в Инстаграме.

По его словам, силовики проникли в мечеть после пятничной молитвы. Всех мужчин, выходивших из здания, в том числе и его, посадили в автобус под предлогом проверки. После нескольких часов ожидания их привезли в военкомат города Люберцы, где была организована медкомиссия. Усеинова признали годным к службе и перевезли в пункт сбора контрактников в Балашихе.

"Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год, либо тюрьма. Утром 21 октября на построении я услышал, что мы все будем отправлены на войну. Позже во время встречи с полковником, имя которого я не знаю, я понял, что все же срочную службу по призыву решили предоставить. Но как? Через облаву?" - рассказал Усеинов.

По мнению артиста, такая процедура нарушает его права.

"Забрали принудительно, незаконно изъяли документы, у меня не было возможности обжаловать решение призывной комиссии, не было возможности предоставить данные о заболеваниях и убеждениях. А главное, что мне не приходила повестка", - заявил он.

Усеинов отметил, что не подписывал в военкомате ни контракт, ни какие‑либо иные документы. На ночь его и других мужчин, отказавшихся служить, поселили в казарму. Мужчинам сказали, что 22 октября с ними будут общаться сотрудники Следственного комитета.

Мамут Усеинов добавил, что в мае ему пришла повестка, но в сентябре ему провели операцию, о чем он проинформировал военкомат.

Ранее СМИ сообщали о том, что в РФ начали активно ставить на воинский учет мигрантов, получивших российское гражданство. Сейчас в России идет осенний призыв на срочную службу.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает старт осеннего призыва в России.