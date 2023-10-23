Украинских военных с ампутацией верхних и нижних конечностей признают ограниченно годными.

Об этом сообщила в Фейсбуке жена военного по имени Ольга Щербак, которая столкнулась с такой ситуацией после ампутации ноги у мужа.

Женщина пишет, что признание годности к службе обосновывают приказом Кабинета министров №402 (видимо, она имеет в виду приказ Минобороны от 14.08.2008 №402).

В этом документе указано, что при односторонней ампутационной культе верхней конечности на любом уровне, односторонней ампутационной культе нижней конечности ниже уровня верхней трети голени человек считается ограничено годным к армейской службе в военное время.

"Вопрос: почему людям с инвалидностью не дают выбора? Какая разница, сколько ноги нет? Её все равно нет! Измените уже законы, не надо издеваться над нашими защитниками. Я обращаюсь от имени многих военных с инвалидностью, которые готовы отрезать себе ноги повыше, чтобы только больше не служить. Я не преувеличиваю. Так и есть. И это уже ад. Ад в середине нашего государства. Ад на ВВК, где врачи руководствуются вашим приказом и разводят руками", — пишет возмущенная Ольга.

Ранее в Минздраве заявили, что планируют отказаться от термина "инвалидность" и заменить его "оценкой потери функциональности" человека.

Мы также сообщали, что в Одесской области мобилизовали мужчину с инвалидностью, который погиб после приступа эпилепсии.