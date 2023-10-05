Украина собирается отказаться от методологии установления инвалидности и заменить ее оценкой потери функциональности.

Об этом на брифинге в Житомире по итогам Конгресса местных и региональных советов рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как он сообщил, правительство планирует в 2025 году провести глобальную реформу системы медицинско-экспертной комиссии (МСЭК) и полностью пересмотреть подходы к оценке инвалидности.

По его словам, люди с травмами попадут на реабилитацию, а оттуда будут направляться к специалистам, которые будут думать, как вернуть их функциональность, потерянную из-за травмирования или болезней.

Минздрав уже сделал национальным Международную классификацию функционирования, ограничение жизнедеятельности и здоровья.

"У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние. Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", — объяснил грядущие нововведения Ляшко.

Между тем за десять месяцев войны число инвалидов в Украине выросло в 3,5 раз по сравнению с довоенным годом.

Весной мы рассказывали, как в Украине несмотря на войну стартовал новый этап медицинской реформы.