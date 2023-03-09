В Украине стартует новый этап медицинской реформы - инфраструктурный.

Недавно Кабмин принял постановление №174, в котором прописал принципы работы госпитальных округов и то, как под них будут менять систему здравоохранения.

Все больницы поделят на несколько типов - общие, кластерные, надкластерные, причем, их количество строго привяжут к количеству населения.

В постановлении прописали также минимальный перечень услуг, который должны предоставлять медучреждения разных типов. По общим больницам (которых будет большинство) список, мягко говоря, небольшой — анестезиология, неврология, инфекционные болезни, ортопедия и травматология, терапия и хирургия. За остальными услугами украинцам придется ехать в другие клиники, которые могут размещаться в соседних городах.

То есть, первыми издержки реформы ощутят жители сел и райцентров, которым могут оставить только базовые больницы. А за более специализированной помощью придется ехать в областные центры.

Но будут и другие последствия.

Так как идет привязка количества больниц к числу населения, есть риск "оптимизации" сети медучреждений и в областных центрах, и даже в Киеве.

"Мы переживаем, чтобы не было сокращения сети. Не исключено, что и по большим городам станут проходить укрупнения и объединения медучреждений. Может быть также сокращение медперсонала", — говорит исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Плюс — реформировать медицину местным властям придется по большей части за свой счет, а деньги есть далеко не у всех. "50% медучреждений обанкротятся в первый же год. Тарифы (на лечение, по которым НСЗУ платят больницам за каждый пролеченный случай - Ред.) не отвечают действительности, а состояние дорог и транспортного сообщения устанавливает ограничения на получение услуг", — считает руководитель Лука-Мелешевского Центра первичной медико-санитарной помощи (Винницкая область) Юрий Шеремета.

Глава Минздрава Виктор Ляшко наоборот, уверен, что качество медпомощи улучшится. "Я ожидаю три слова по медпомощи: доступная, качественная и бесплатная", — заявил министр в одном из недавних интервью.

Разбирались, как будет проходить очередной этап медреформы, и как это скажется на лечении украинцев.

Что такое госпитальные кластеры и как они будут работать

Пересмотр сети медучреждений намечался уже давно. Принцип госпитальных округов и кластеров прописан в изменениях к закону "Основы законодательства об охране здоровья Украины", которые утвердил парламент.

Но как именно будет проходить инфраструктурный этап медреформы, должен был прописать отдельным постановлением Кабмин. Правительство приняло порядок функционирования госпитальных округов и госпитальных кластеров 28 февраля. Теперь у областных администраций есть два месяца, чтобы внести свои предложения по формированию медсети, и передать их в Минздрав на утверждение. То есть, с мая больницы уже начнут работать по-новому.

В чем суть очередного этапа медреформы?

Каждая область станет отдельным госпитальным округом. Будут также госпитальные кластеры - теоретически в рамках районов, но, как указано в постановлении - оптимальной является территория обслуживания с населением не менее 40 тысяч человек. "Это противоречит принципам медицинской реформы, по которым медучреждения конкурируют между собой за пациентов, что и должно обеспечивать качество медицинских услуг", — говорится в замечаниях Ассоциации городов к проекту. В АМУ предлагали вообще убрать "количественный критерий" при формировании госпитального кластера. Но это предложение не учли.

В госпитальных округах будут созданы так называемые "спроможни мережи" медучреждений.

Они будут включать:

Общие учреждения здравоохранения

Кластерные больницы

Надкластерные больницы

Первичную медпомощь

Центры экстренной медпомощи и медицины катастроф с пунктами постоянного базирования бригад "Скорой помощи".

Для каждого типа клиник прописали минимальный перечень услуг (он может быть расширен по решению собственника медучреждения).

К примеру, в общих учреждениях здравоохранения минимальный набор услуг следующий:

Анестезиология

Неврология

Инфекционные болезни

Ортопедия и травматология

Терапия

Хирургия

Кластерные больницы будут предоставлять такие услуги:

акушерство и гинекология

Аллергология

Анестезиология

Дерматовенерология

Эндокринология (кроме хирургических вмешательств)

Лечение инфекционных болезней

Кардиология

Неврология и нейрохирургия

Педиатрия

Отоларингология

Реабилитация

Урология

Офтальмология

Психиатрия

Паллиативная помощь

Терапия и др.

В этом списке есть практически все, что на сегодня предлагают обычные многопрофильные больницы, за исключением разве что паллиативной помощи, акушерства и педиатрии. Эти услуги предоставляют отдельные медучреждения, в частности, роддома, детские больницы, то есть, их могут включить в состав кластерных медучреждений.

В надкластерных медучреждениях, помимо уже перечисленных выше услуг добавляются гематология, гастроэнтерология, неонатология, пульмонология, торакальная, челюстно-лицевая, детская хирургия. Также они будут курировать медпомощь по онкологии, фтизиологии.

В госпитальных кластерах (тех, что будут функционировать в пределах районов) будет несколько больниц общей практики (каждая рассчитана на обслуживание больше 40 тысяч населения). Еще один критерий - чтобы можно было добраться до больницы в течение часа, а это радиус 60 километров при наличии дорог с твердым покрытием. Если в округе бездорожье, зона обслуживания может быть уменьшена.

В госпитальном кластере предусмотрено также одно кластерное медучреждение, расположенное в административной райцентре. Больше таких больниц может быть, если количество населения превышает расчетные нормативы - 120 тысяч человек на одну больницу. Но надкластерных клиник в райцентрах не будет. То есть, чтобы, к примеру, попасть к гастроэнтероголу, придется ехать в областной центр.

В областных центрах и Киеве одна кластерная больница будет на каждые 150 тысяч населения.

"То есть, даже по большим областным центрам и по Киеву, возможно, придется укрупнять и оптимизировать сеть", — говорит Слобожан. Еще на этапе обсуждения проекта, Ассоциация городов вносила предложение, чтобы сократить норматив по нагрузке на кластерные больницы до 100 тысяч человек. "Это позволит реально улучшить доступ и удобство получения медуслуг для граждан, которые проживают на территории с низкой плотностью населения, но его в итоге не учли.

"Сокращения больниц и медиков"

Но главное - реформа должна пойти за средства местных бюджетов.

По словам представителей местных властей, медицина на сегодня недофинансирована на 20-30%, поэтому платить за все придется на местах.

"Сейчас собираем аналитику от местных общин. Переживаем, что буже сокращение количества медучреждений и медиков", - говори нам Слобожан.

По мнению Юрий Шеремета, "уже в первый год реформы обанкротится 50% больниц". "Тарифы (НСЗУ - за пролеченный случай - Ред.) не соответствую действительности", - говорит он.

"На самом деле, речь идет не столько о "способности" самих медучреждений оказывать услуги гражданам, столько о не способности государства адекватно финансировать эти услуги. Что касается количества населения, которое нуждается в помощи, то тут тоже - неизвестность. Часть украинцев выехала за границу, часть -на фронте, часть - травмированы физически и психически, мониторинг заболеваемости не ведется", - говорит представитель Украинского медицинского сообщества Константин Надутый. По его мнению, местным властям сейчас начнут писать "планы оптимизации" медучреждений, от которых те не смогут отказаться.

При этом глава Минздраве Виктор Ляшко в одном из интервью отметил, что "вопрос убыточности больниц = это вопрос менеджмента и стратегии его работы. Если учреждение убыточное, и туда не идут люди, руководитель должен посмотреть, почему так происходит, и переформатировать свою работу".

То есть, на местах говорят, что не хватает денег на финансирование медицины, а в Минздраве отвечают, что, мол, сами работают неэффективно.

Чем это грозит пациентам? По мнению Слобожана, из-за недостатка финансирования, есть риски сокращения больниц и медиков. По постановлению Кабмина, в районах будут работать больницы с минимальным перечнем услуг - терапия, инфекционка, хирургия, Чтобы получить консультацию узких специалистов, придется ехать в область. В теории, этот перечень можно расширять, но не факт, что на местах на это найдутся деньги. Поэтому для многих украинцев это резко сузит доступность медуслуг, - констатирует Надутый.