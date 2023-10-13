В Украине хотят "отменить" инвалидность. Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, выступая на недавнем брифинге в Житомире, МОЗ планирует отказаться от термина "инвалидность" и заменить его "оценкой потери функциональности" человека. Но дело не только в игре с терминологией.

Минздрав уже готовит законопроект, в котором пропишут новую методологию определения статуса украинцев с тем или иным заболеванием. Главная цель, по словам Ляшко, вернуть человека в "экономическое состояние", то есть сделать все, чтобы он снова стал трудоспособным.

Как отметил министр, сейчас после установления инвалидности гражданин имеет право на определенные льготы и компенсации. Но "мы не спросили, чего хочет человек, а говорим лишь, что мы ему можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны оказаться",— сказал Ляшко.

Еще в мае Кабмин утвердил программу реформирования медико-санитарных комиссий, к работе которых в последнее время появилось немало претензий, в том числе и из-за продажи белых билетов и раздачи "липовых" инвалидностей.

Можно предположить, все идет к тому, что по инвалидам государство будет закручивать гайки. И главное тут не столько забота о людях, сколько два других момента.

Во-первых, сократить траты государства на выплаты инвалидам, количество которых в ходе войны резко увеличилось.

Во-вторых, ликвидировать (или как минимум усложнить) схемы, когда врачебные комиссии выписывали "липовые" инвалидности и таким образом давали людям право на освобождение от воинской обязанности.

Разбирались, что ждет украинцев с инвалидностью в свете задуманных правительством перемен.

План по инвалидам

О большой реформе в системе медико-социальной экспертизы правительство заявило еще весной.

В мае этого года распоряжением Кабмина № 483-р был утвержден План мероприятий по изменению оценки потребностей для "лиц с ограничениями повседневного функционирования" и реформированию проведения медико-социальной экспертизы.

Перечень этих мероприятий достаточно большой, и включает, к примеру, изучение международного опыта и законодательства по теме работы с людьми с теми или иными тяжелыми заболеваниями, создание рабочей группы по разработке новой методологии по людям с инвалидностью, их реабилитации, перераспределение функций медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и их реформирование и т д.

МСЭК и до войны считались одним из самых коррумпированных звеньев отечественной системы здравоохранения. На инвалидность в Украине давно действовала "такса" — от 200-300 до нескольких тысяч долларов, в зависимости от того, имеет ли "претендент" вообще на нее право.

Но с начала войны медико-социальные экспертные комиссии вообще "слетели с катушек".

Многие из них поставили продажу белых билетов по 10-15 тысяч долларов на поток. "Поэтому настрой такой, что медико-социальные комиссии вообще хотят ликвидировать", — говорит Мирошниченко.

Как следует из распоряжения Кабмина №483-р, реформирование системы по инвалидности будет включать:

- переход от понятия "инвалидность" к понятию "ограничение повседневного функционирования";

- переход от медицинского подхода к "биопсихосоциальному". То есть будут брать во внимание не только физическое, но и моральное состояние человека и его готовность адаптироваться к "новой жизни";

- определение момента, когда лицо с "ограниченной функциональностью" должно приобретать право на получение услуг — реабилитацию, социальные услуги, выплаты, трудоустройство;

- формирование системы, когда услуги предоставляются в момент, чтобы не допустить "стойкого ограничения функционирования". Другими словами, человеку, лишившемуся конечности, сразу помогут поставить протез, чтобы он не сел в инвалидное кресло;

- перераспределение функций МСЭК с целью их расформирования, пересмотр причин для проведения специальных экспертиз, отмена части экспертиз.

В плане есть также разработка законопроекта о новых подходах к оценке "ограничения функциональности" - его Минздрав, Минсоцполитики, Минэкономики и другие ведомства должны были представить уже к 1 сентября.

Инвалидов поставят на ноги, МСЭК - разгонят

Впрочем, по состоянию на 7 октября есть лишь анонс от министра здравоохранения Виктора Ляшко, в котором тот отметил основные нововведения:

1. Отказ от понятия "инвалидность" и замена его "оценкой потери функциональности".

2. Изменение подходов к оценке "потери функциональности". Украина будет ориентироваться на Международную классификацию ограничений функциональности, утвержденную ВОЗ.

3. Максимальная реабилитация людей и возврат их в "экономическое состояние" - на работу. То есть, как видно, глава МОЗ пока озвучил не так много подробностей.

План от Кабмина более содержательный. В нем указано, что на первом этапе в Украине будет внедряться новая система реабилитации (индивидуальные реабилитационные услуги, внедрение электронного документооборота и др). Давать рекомендации по реабилитации будет некая "междисциплинарная команда", а ориентироваться она будет на Международную классификацию функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

Все это должно стартовать уже в этом году.

Второй этап реформы начнется по мере подготовки законодательной базы, но не позже 1 января 2025 года.

Он предусматривает:

1. Внедрение инструментов для проведения оценки потери функциональности в медицинской, социальной, образовательной, экономической сферах. "То есть будут по-новому определять не только медицинский статус человека, но и особенности его обучения, трудоустройства, получения пособий и т.д.", - пояснил "Стране" глава Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко..

2. Обмен информацией между госорганами по предоставлению услуг таким людям.

3. Изменение подхода по выплатам - отказ от пособий по группам инвалидности и переход на "оценку потребностей в зависимости от наличия стойкого ограничения функционирования". "Такая формулировка означает, что платить будут только тем, кого сейчас называют тяжелыми инвалидами, это первая группа. А остальные две группы - вторая и третья - могут и вовсе слететь с пособий", - предположил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

4. Ликвидация МСЭК, передача их функций "другим институциям" (каким именно - не указано) или автоматизация. "Полномочия МСЭК могут передать, к примеру, "Гирпромнадзору" Госслужбе по защите прав потребителей или создать новую структуру", - говорит Мирошниченко.

"Экономия на выплатах и нюансы по мобилизации"

Что означает масштабная реформа по системе инвалидности и почему власти затевают ее именно сейчас, когда в стране идет война?

"Во-первых, украинское законодательство на эту тему уже устарело. К примеру, в КЗоТе прописано, что работодатели должны принимать на работу людей с инвалидностью даже без испытательного срока. Их также очень сложно уволить, а это дополнительная нагрузка для предприятий. Во-вторых, у нас уже порядка 3 млн инвалидов. Из них трудоустроено только около 430 тысяч, и все претендуют на выплаты от государства. Но война еще не закончилась, и, к сожалению, армия людей с инвалидностью будет только расти. Для государственной социальной системы это огромная нагрузка, и, судя по всему, власти попытаются изменить идеологию выплат", — говорит Мирошниченко.

Напомним: выплаты по инвалидности в Украине составляют: для первой группы — 100% от пенсии, которую человек имел бы по возрасту (в привязке к его зарплате до получения инвалидности), для второй группы — 90%, для третьей - 50%. При этом претендовать на такие выплаты человек может уже при наличии страхового стажа от одного года. Если стажа нет, то назначается социальное пособие в размере прожиточного минимума. Средняя пенсия в Украине сейчас порядка 5300 гривен, то есть выплаты для 3 млн инвалидов - это около 15,9 млрд гривен в год. И по мере увеличения количества инвалидов эта и без того огромная сумма вырастет еще больше.

"Сейчас выплаты привязаны к группе инвалидности. Дают ее по списку заболеваний, без учета того, как конкретный человек себя чувствует, может ли он работать и т.д. Новая схема предусматривает дифференцированный подход - если ты "на ходу" и можешь зарабатывать, то тебе не станут платить столько же, сколько человеку с похожей патологией, но в более тяжелом состоянии. Расчет на то, что человека за счет реабилитации попытаются быстро вернуть в строй. К примеру, если инвалиду без ноги поставить протез, то его "потерю функциональности" могут оценить как не такую уж большую и заявить, что он может работать в офисе. А сейчас с такой патологией дают серьезную группу инвалидности и, соотвественно, пенсию", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По мнению Кравца, после изменения законодательной базы в Украине могут поднять вопрос о "проверке" всех инвалидов. И не факт, что многим из них не урежут выплаты по инвалидности. Кроме того, могут пересмотреть критерии по мобилизации людей с "ограниченной функциональностью", - считает он.

"Думаю, что все эти реформы затеяны, чтобы сэкономить на выплатах и расширить списки годных для мобилизации", — подытожил Кравец.