Полтавский суд отказался освободить от службы военного, у которого жена имеет инвалидность.

Решение было опубликовано на сайте суда.

В местном окружном административном суде рассматривался иск, поданный мобилизованным. Он просил освободить его от военной службы в связи с наличием у жены третьей группы инвалидности.

Однако суд заявил, что в законе о военной обязанности и военной службе говорится, что "военнослужащие освобождаются в связи с наличием жены/мужа из числа лиц с инвалидности И/ИЛИ одного из родителей или родителей жены/мужа из числа лиц с инвалидностью 1 или 2 группы".

В связи с этим суд решил трактовать такую норму закона с точки зрения лингвистики.

В решении суда говорится, что наличие в комментируемой норме союзов И/ИЛИ разбивает эту норму на две части, а это значит, что применение нормы права следует осуществлять в комплексе, с учетом всех его частей, поскольку они связаны союзом "и", а потому не могут быть применены отдельно друг от друга.

Таким образом, суд обосновал решение, что для увольнения военнослужащего недостаточно иметь жену-инвалида. Необходимо, чтобы также один из родителей военнослужащего или его жены также имел инвалидность. Или же инвалидом был только родитель.

По итогу в увольнении военнослужащему было отказано.

Перед этим во Львовской области подполковника, снявшего с военного учета 40 человек, суд оштрафовал на три тысячи гривен.

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