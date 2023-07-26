Во Львовской области суд оштрафовал на три тысячи гривен подполковника, который безосновательно снял с военного учета 40 человек, открыв им дорогу за границу.

Об этом сообщает издание Zaxid.nеt со ссылкой на решение суда, вынесенное в июле 2023 года.

В течение 2022 года подполковник ставил отметки о снятии с военного учета по состоянию здоровья, но без оформления свидетельств о болезни. Таким образом люди получали возможность уехать за границу.

Его признали виновным по статье административного кодекса (превышение власти или служебных полномочий военным).

Напомним, что ранее суд взял бывшего одесского военкома Евгения Борисова под стражу на два месяца с залогом в 150 миллионов.

Военком Одесской области Борисов был уволен с должности, попав в скандал с покупкой недвижимости в Испании.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб сообщил об отступлении россиян с позиций у Андреевки - южнее Бахмута и Клещеевки. За Клещеевку тоже идут ожесточенные бои. Клещеевка открывает путь к наступлению на Бахмут с юга. Также оба населенных пункта стоят на пути к трассе, которая подходит к Бахмуту с юга и следует через Опытное.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.