В Верховной Раде Украины появился проект обращения к Международному олимпийскому комитету, международным спортивным федерациям и парламентам демократических стран с призывом осудить незаконную дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан и пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

Карточка документа опубликовано на сайте парлмента.

Смысл обращения состоит в том, что Ольга Харлан была права, когда не пожала руку россиянке, а Анна Смирнова ее провоцировала, когда подала руку.

Авторы предлагают помимо россиянки также наказать всех, кто участвовал в дисквалификации украинки.

Авторами проекта стали семь народных депутатов, преимущественно имевших или имеющих отношение к спорту: Григорий Суркис, Жан Беленюк, Георгий Мазурашу. Первым в списке авторов значится нардеп от "Батькивщины" Андрей Кожемякин, который, видимо, и является инициатором обращения.

Ранее Национальная федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования с требованием исключить российскую саблистку Смирнову из списка нейтральных спортсменов и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях за вербальную и невербальную поддержку армии РФ в соцсетях.

Напомним, Харлан отказалась пожимать руку россиянке после поединка 1/32 финала мирового первенства по фехтованию, который завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. За это украинскую саблистку дисквалифицировали с чемпионата мира.

Затем дисквалификацию приостановили на два месяца, дав Харлан возможность продолжить выступление на чемпионате мира.

Это позволило женской сборной Украины по фехтованию дойти в турнирной сетке до матча за бронзу, в котором украинки уступили Южной Корее.