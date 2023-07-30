Национальная федерация фехтования Украины обратилась в FIE (Международную федерацию фехтования) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой", - говорится в сообщении.

Также в федерации фехтования Украины призвали исполнительный комитет FIE пересмотреть процесс предоставления нейтрального статуса и сделать его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE.

Напомним, накануне Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства, который завершился со счетом 15:7 в пользу украинки.

Затем дисквалификацию приостановили на два месяца, дав ей возможность продолжить выступление на чемпионате мира.