Женская сборная Украины по фехтованию проиграла Южной Корее бой за бронзовые медали чемпионата мира со счетом 32:45. Таким образом, Украина заняла четвертое место на соревнованиях и осталась без медалей.

Об этом пишут спортивные издания.

В составе украинской команды выступали Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова. По пути к поединку за третье место с Южной Кореей украинки в 1/16 финала чемпионата мира победили команду Узбекистана (45:27), затем в 1/8 финала Харлан и компания выиграли у Италии (45:33), а в 1/4 финала оказались сильнее команды США (45:44).

Мы писали, что в четвертьфинале чемпионата со сборной США победный удар нанесла Ольга Харлан.

Напомним, на днях Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства, который завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. За это украинскую саблистку дисквалифицировали с чемпионата мира.

Однако после этого дисквалификацию приостановили на два месяца, дав спортсменке возможность продолжить выступление на чемпионате мира.

Сообщалось, что исполком Международной федерации фехтования (FIE) изменил свое решение после призыва и письма президента МОК Томаса Баха, которым он предоставил Харлан гарантированное место на Олимпиаде-2024.

А сегодня Украина обратилась в FIE с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях в связи с тем, что она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии.