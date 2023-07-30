Женская сборная Украины по фехтованию уступила бронзу Южной Корее и осталась без медалей на чемпионате мира
Женская сборная Украины по фехтованию проиграла Южной Корее бой за бронзовые медали чемпионата мира со счетом 32:45. Таким образом, Украина заняла четвертое место на соревнованиях и осталась без медалей.
Об этом пишут спортивные издания.
В составе украинской команды выступали Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова. По пути к поединку за третье место с Южной Кореей украинки в 1/16 финала чемпионата мира победили команду Узбекистана (45:27), затем в 1/8 финала Харлан и компания выиграли у Италии (45:33), а в 1/4 финала оказались сильнее команды США (45:44).
Мы писали, что в четвертьфинале чемпионата со сборной США победный удар нанесла Ольга Харлан.
Напомним, на днях Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства, который завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. За это украинскую саблистку дисквалифицировали с чемпионата мира.
Однако после этого дисквалификацию приостановили на два месяца, дав спортсменке возможность продолжить выступление на чемпионате мира.
Сообщалось, что исполком Международной федерации фехтования (FIE) изменил свое решение после призыва и письма президента МОК Томаса Баха, которым он предоставил Харлан гарантированное место на Олимпиаде-2024.
А сегодня Украина обратилась в FIE с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях в связи с тем, что она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии.