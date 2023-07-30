Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал Чемпионата мира-2023. Наша команда обыграла сборную США со счетом 45:44 в четвертьфинале чемпионата мира в Милане.

Победный удар нанесла Ольга Харлан. Сборная проигрывала 43:44, но Харлан сравняла счет и нанесла победный удар - 45:44.

Сегодня состоялся поединок сборной Украины и команды Франции. Наша команда проиграла в полуфинале чемпионата мира со счетом 32:45.

Теперь украинки сразятся за бронзу с командой Венгрии или Южной Кореи в зависимости от победителя второго полуфинала.

Напомним, Украина обратилась в Международную федерацию фехтования с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову из списка нейтральных спортсменов и немедленно отстранить ее от участия в соревнованиях. Смирнова открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии.

Накануне Ольга Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала мирового первенства, который завершился со счетом 15:7 в пользу украинки. За это украинскую саблистку дисквалифицировали с чемпионата мира.

Затем дисквалификацию приостановили на два месяца, дав ей возможность продолжить выступление на чемпионате мира.

Отмечается, что исполком FIE изменил свое решение после призыва и письма президента МОК Томаса Баха, которым он предоставил Харлан гарантированное место на Олимпиаде-2024.