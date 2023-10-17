Более половины российских военнослужащих, которые участвовали в войне в Украине стали инвалидами, потеряв конечности в ходе боевых действий.

Об этом сообщил замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко, пишет ВВС.

"Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это действительно такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутациями, конечно, нет. Потому что основные причины инвалидизации, связаной с ампутацией конечностей, это диабет, это старческие нарушения, это сосудистые отклонения, это люди в возрасте… Здесь, конечно, это молодой возраст", — цитируют российские информагентства выступление Вовченко в Совете Федерации.

Точное число российских военных с инвалидностью не уточняется. По оценкам Вовченко, 20% военным ампутировали верхние конечности, а 80% остались без нижних.

В конце июня Минобороны РФ прогнозировало, что около 30% военных РФ в Украине станут людьми с инвалидностью, и им понадобится высокотехнологичное лечение, в частности протезирование.

В сентябре российские производители протезов в интервью журналистам ВВС сообщали, что общий спрос увеличился примерно на 5 тысяч. До открытого вторжения РФ в Украину протезы рук ежегодно получали 6-7 тысяч росиян, ног — около 100 тысяч.

Ранее Sky News утверждали, что не менее 25 тысяч украинских военных потеряли конечности с начала вторжения.

Как мы сообщали, глава ГУР Буданов заявил, что потери Украины выросли при контрнаступлении, но у россиян они все равно выше.