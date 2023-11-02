Разведывательная служба Южной Кореи считает, что КНДР могла передать России несколько типов ракет в дополнение к артиллерийским снарядам для ведения войны против Украины.

Об этом, как пишет AP, южнокорейские военные рассказали в четверг журналистам на брифинге.

КНДР могла отправить России "неустановленное количество" баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных зенитных ракет, а также винтовок, ракетных пусковых установок, минометов и снарядов.

По оценкам южнокорейской разведки, предприятия КНДР работают на полную мощность и мобилизуют население, чтобы выполнить заказ для российских войск.

В обмен на поставки снарядов и ракет Москва, вероятно, предоставляет Пхеньяну технологическую помощь для запуска спутника-шпиона в космос. Северная Корея также заинтересована в получении российских ядерных технологий, говорят в Сеуле.

Вчера агентство Bloomberg сообщило, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов. Этого хватит примерно на два месяца обстрелов, исходя из нынешнего уровня использования снарядов россиянами в войне против Украины.

О начале поставок боеприпасов из КНДР в РФ западная пресса стала писать чуть менее месяца назад.