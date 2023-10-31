В США решили создать ядерное оружие, которое будет в 24 раза мощнее сброшенной на Японию бомбы.

Об этом сообщает Fox News.

Пентагон намерен добиваться одобрения конгресса и выделения денег на разработку термоядерной бомбы B61-13, говорится в статье.

В ведомстве считают, что это решение отражает "меняющуюся обстановку в области безопасности и растущие угрозы со стороны потенциальных противников".

Ожидается, что новая бомба заменит некоторые из существующих В61-7, поэтому количество ядерного оружия у США останется прежним.

Сообщалось, что США ответят атомной бомбой на ядерный удар КНДР по Южной Корее.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль после встречи со своим американским коллегой Джо Байденом сообщил о согласовании механизма немедленных президентских консультаций в случае ядерной атаки КНДР.

По его словам, Сеул заручился обещанием атомного ответа.

"Обещано ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США", - сказал Юн Сок Ель.

Известно, что КНДР испытала МБР "Хвасон-17" для ответа на военные учения США и Южной Кореи.

Ранее стрелки "часов Судного дня" перевели на 10 секунд вперед. Ядерная угроза высока как никогда в истории.