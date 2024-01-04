В четверг, 4 января, в Украине идет 680-й день войны.

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4 января

09.40 США не верят в готовность Путина к переговорам, заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Несмотря на всю ту шумиху, которую я услышал за последние несколько дней о г-не Путине в прессе о том, что он вдруг готов к переговорам, он точно не ведет себя как человек, готовый к переговорам. Он делает все возможное, чтобы попытаться поставить украинцев на колени, поэтому так важно, чтобы запрос на дополнительное финансирование был одобрен», – сказал Кирби на брифинге.

В частности, он упомянул два массированных обстрела Украины. На фронте, по его мнению, силы РФ успеха не имеют.

«Так называемое контрнаступление, которое они собирались начать, они действительно ничего не достигли за последние недели и месяцы», – сказал представитель Белого дома.

09.03 Комитет Рады по обороне и разведке начинает рассмотрение скандального законопроекта о мобилизации.

Заседания будут проходить три дня в закрытом режиме, сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

08.38 Украина не имеет плана Б на случай сокращения западной помощи, заявил в интервью CNN министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"У нас нет плана "Б". Мы уверены в плане "А", - ответил Кулеба на вопрос, что Киев будет делать в случае дефицита военной помощи. При этом он добавил, что "Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами".

Кулеба уверен в том, что помощь не остановится, поскольку это "инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа".

08.32 Танки "Абрамс" пока не проявили себя в ходе войны в Украине, хотя прошло уже два месяца с момента их поставки, пишет Forbes.

"Непонятно, что делает Украина со своими 31-м Абрамсом", - говорится в статье.

Их отсутствие на поле боя связывают с тем, что американские танки уязвимы для FPV-дронов сверху и сбоку. Там у М1 наиболее тонкая броня.

"FPV даже со старым противотанковым зарядом может пробить это место, убив или ранив члена экипажа. Он может повредить различные электронные компоненты внутри башни или поджечь ее и заставить экипаж эвакуироваться", - говорится в статье.

Да и боковая защита танка устарела, считают авторы. Ее покрывают "устаревшие бортовые юбки из композитной брони".

Поэтому в статье звучит рекомендация сперва усилить броню "Абрамса" дополнительной антидроновой защитой, и только после этого передавать танки воюющим подразделениям.

08.25 За ночь россияне запустили по Украине три зенитных управляемых ракеты и два беспилотника.

Дроны были сбиты в Хмельницкой области. Ракеты же нанесли удары по Харьковской и Донецкой областям, сообщают Воздушные силы.

08.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро 4 января.

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из рсзо.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлениях оккупанты наступательных действий не вели.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

08.11 В случае проигрыша войны Украиной, выжить будет проще военным, чем уклонистам. Такую мысль высказал командир роты "Айдара" Евгений Дикий.

"Вооруженное подразделение сможет организованно прорвать кордон, выйти в ЕС и там интернироваться", - заявил военный.

Он сослался на опыт УПА.

"Те, кто принял советскую оккупацию в 40-х тихо, они полностью зависели от того, на кого сосед настучит, кого вышлют, кого нет. А УПА в 47-м году, последние недобитые подразделения, взяли и организованно прорвались через Польшу и Словакию, и дальше себе спокойно жили в диаспоре", - объяснил Дикий.

07.44 В Киеве нашли тела еще двух погибших после ракетного удара 29 декабря.

Таким образом их общее количество составило 32 человека, сообщает городская военная администрация.