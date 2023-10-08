Между Россией и Северной Кореей резко выросли объемы грузоперевозок
Между Россией и КНДР резко выросли объемы грузоперевозок.
Об этом пишет ресурс Beyond Parallel, отслеживающий ситуацию на линии разграничения между двух Корей.
Спутниковые снимки железнодорожного пункта Туманган на границе КНДР с РФ показывают "беспрецедентное количество" грузовых вагонов за 5 октября - около 73 вагонов.
Этот уровень намного превышает тот, который Beyond Parallel наблюдал за последние пять лет, даже до Covid-19.
"Резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, указывает на поставки Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", - делается вывод.
При этом указано, что многие вагоны накрыты брезентом, поэтому сложно установить что везут из Кореи в Россию.
Также ведутся работы по расширению пропускной способности на этом погранпереходе.
Ранее мы писали о том, что в США заявили, что КНДР начала перебрасывать артиллерийские боеприпасы в Россию.
А также, что американская разведка считает, что КНДР продаёт России снаряды и ракеты типа "Катюша".
Напомним, что недавно глава Северной Кореи Ким Чен Ын недавно посещал Россию, где встречался с Путиным.