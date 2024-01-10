В Белом доме снова заявили о применении Россией северокорейских баллистических ракет по Украине. Заявляется, что новые пуски произошли 6 января.

Об этом сообщает координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби передает "Голос Америки".

"6 января российские войска снова запустили несколько северокорейских баллистических ракет по Украине. Мы до сих пор оцениваем последствия этих ударов, но можем подтвердить, что по меньшей мере одна из них попала по Харькову", – сказал Кирби.

При этом он заверяет РФ приходится искать военное оружие из-за ограничения экспорта. "Одним из таких государств является Северная Корея. И как я сообщал на прошлой неделе", - добавил Кирби.

СМИ публикуют инфографику с характеристиками северокорейских ракет, которые могла получить РФ.

Недавно США заявила, что РФ начала запускать по Украине северокорейские баллистические ракеты. Это произошло 30 декабря и 2 января.

При этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не подтвердил факт об использовании РФ баллистических ракет из КНДР. По мнению спикера ВС ВСУ, баллистические ракеты из Ирана или Северной Кореи не особо будут отличаться от уже имеющегося в РФ вооружения.

Война в Украине идет уже 686-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 января 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ заявили о дефиците зенитных управляемых ракет. Об этом сказал спикер Воздушных сил Игнат, комментируя статью The New York Times о том, что США скоро не смогут поставлять Украине ракеты для Patriot. Немало ракет потратили, чтобы обить три последние массированные российские атаки 29 декабря, 2 и 8 января.

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