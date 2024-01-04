Россия уже запускала по Украине северокорейские баллистические ракеты 30 декабря и 2 января.

Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

Газета The Washington Post также написала со ссылкой на двух американских чиновников, что Россия начала запускать по Украине баллистические ракеты, которые были предоставлены Северной Кореей.

"Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, а Россия запустила несколько баллистических ракет по Украине", — сказал один из чиновников. Второй чиновник сообщил, что северокорейские снаряды представляли собой баллистические ракеты малой дальности.

Ранее сегодня The Wall Street Journal сообщил, что Россия в последние недели получила от КНДР несколько десятков баллистических ракет. В Белом доме назвали поставки ракет из КНДР "существенной и вызывающей обеспокоенность эскалацией" и отметили, что США поднимут этот вопрос в Совете безопасности ООН, а также наложат дополнительные санкции на причастных к сделкам с оружием.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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