Последствия удара по Курахово. Фото: Facebook/vadym.filashkin

Ночью 4 января россияне обстреляли ракетами центр города Курахово в Донецкой области. Разрушены детсад, школа, кафе, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты - разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки. По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет", - говорится в сообщении.

Последствия удара по Курахово

Также глава ОВА показал фото последствий ракетного удара по Курахово.

Последствия удара по Курахово

Последствия удара по Курахово

Последствия удара по Курахово

По данным МВД, Курахово ночью атаковали пятью ракетами С-300.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что ночью 4 января россияне запустили по Украине три зенитных управляемых ракеты и два беспилотника. Ракеты ударили по Харьковской и Донецкой областям.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне

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