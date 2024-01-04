Ночью 4 января россияне обстреляли ракетами центр города Курахово в Донецкой области. Разрушены детсад, школа, кафе, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты - разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки. По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет", - говорится в сообщении.

Также глава ОВА показал фото последствий ракетного удара по Курахово.

По данным МВД, Курахово ночью атаковали пятью ракетами С-300.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что ночью 4 января россияне запустили по Украине три зенитных управляемых ракеты и два беспилотника. Ракеты ударили по Харьковской и Донецкой областям.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

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