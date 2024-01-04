Ночью 4 января россияне запустили по Украине три зенитных управляемых ракеты и два беспилотника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Дроны атаковали с юго-восточного направления и были сбиты в Хмельницкой области. Ракеты же нанесли удары по Харьковской и Донецкой областям, говорится в сообщении ВС ВСУ.

Ранее мы писали, что в Киеве нашли тела еще двух погибших после ракетного удара 29 декабря. Таким образом их общее количество составило 32 человека. Пострадали еще 30 человек.

Война в Украине идет уже 680-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских. Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины.

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