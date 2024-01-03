Анализируем итоги 679 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ с утра сообщил о двух продвижениях украинских войск на фронте.

Во-первых, юго-восточнее Новобахмутовки к северу от Авдеевки, где ВСУ "улучшили тактическое положение".

При этом в утренней сводке "Института изучения войны" (США) говорится, что российские войска имели продвижение к северо-западу от Степного. Это чуть южнее Новобахмутовки.

Российские же паблики тоже пишут, что их войска смогли "расширить зону контроля" в направлении Очеретино и Новокалиново (это также в районе Новобахмутовки).

Но вернемся к сообщению Генштаба. По его данным, украинские войска продвинулись также в районе Вербового Запорожской области. "Наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции", - говорится в утренней сводке ГШУ.

Отметим, что недавно украинские паблики писали о продвижении россиян под Вербовым. При этом "Институт изучения войны" (США) также пишет со ссылкой на российских блогеров, что ВСУ поле этого "отбили неустановленные позиции к югу от Вербового".

При этом "Институт" сообщает, что россияне продвинулись на западе от села Работино со стороны Копаней и атакуют со стороны Новопрокоповки (к югу от Работино).

Также, как пишет ISW, российские войска продвинулись к северо-западу и юго-западу от Бахмута.

На кадрах, опубликованных 1 и 2 января, видно, что российские войска наступали на северную и восточную окраину Богдановки и продвинулись севернее Курдюмовки.

На сватовском участке "Институт" зафиксировал продвижение россиян западнее Кармазиновки (11 километров к юго-западу от Сватово) и Площанки (15 км к северо-западу от Кременной).

Оценки ситуации на фронте сегодня дали украинские командующие основных направлений.

Армия РФ "несколько уменьшила" количество пехотных атак, но уже вторые сутки активно наносит авиаудары и обстреливает позиции ВСУ из артиллерии, сообщил генерал Александр Тарнавский, командующий на участке от Авдеевки до Работино.

В общей сложности за прошедшие сутки армия РФ нанесла 25 авиаударов. Наиболее активны россияне около Авдеевки и на Марьинском направлении.

На Купянском и Бахмутском направлениях армия РФ продолжает интенсивное наступление, заявил командующий там генерал Александр Сырский.

Под Бахмутом бои продолжаются около Богдановки, также РФ наступает в направлении Часов Яра.

На всех направлениях стало больше штурмов с использованием техники, добавил Сырский.

Отметим, что с субботы на Украину, по прогнозам синоптиков, придут сильные морозы. Ожидается местами до -20 градусов. Это, вероятно, скажется на интенсивности боевых действий на фронте. Также это фактор риска для украинской энергетики из-за увеличения энергопотребления. Особенно если россияне нанесут еще один ракетный удар, целясь, в том числе, и по энергообъектам.

Большой обмен пленными

Сегодня впервые за долгое время состоялся обмен пленными. Украина заявила, что вернула 230 пленных: 213 солдат, 11 офицеров, 6 гражданских.

Россия заявила, что при посредничестве ОАЭ возвращено 248 российских военных из Украины. Российские СМИ пишут, что обмен военнопленными прошел по схеме 173 на 173. А еще 75 российских пленных Украина передала "вне обмена" за возвращенных еще летом прошлого года из Турции 5 командиров "Азова". В тоже время эти данные не совпадают с цифрами, которые публикует Украина. При этом глава ГУР Буданов подтвердил данные Москвы о том, что посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Отметим, что это первый обмен пленными начиная с 7 августа прошлого года.

Обстрелы

Сегодня в больнице скончалась еще одна жертва ракетного обстрела Киева 29 декабря - количество погибших от того обстрела таким образом достигло 30 человек.

Также продолжается разбор последствий вчерашнего ракетного удара по столице. Как оказалось, им была поражена фабрика военной одежды, которую носят Зеленский и Залужный.

Компания М-Тас, производящая тактическое снаряжение, одежду, обувь и другие аксессуары, сообщила в соцсетях, что ее производственные мощности и складские помещения были повреждены и уничтожены.

Компания пишет, что по их цеху выпустили три ракеты Х101. Сотрудники уцелели.

Также, как выяснилось, был прилет ракеты по зданию мастерской, где разрабатывают и модернизируют украинские дроны. Об этом сообщил экс-нардеп Игорь Луценко, служащий в ВСУ.

"Сегодня в здание нашей Мастерской, где работают наши специалисты (разработка новых решений в сфере БПЛА, улучшение и модернизация, ремонт и т.д.), прилетела ракета. К счастью, из наших никто не ранен, объем материального ущерба уточняем", – написал Луценко. Где находилась мастерская, экс-нардеп не сообщает.

Кроме того стало известно, что российская ракета попала в киевскую больницу, где проходят реабилитацию военные.

Командование Медсил ВСУ сообщило, что кусок ракеты с боевой частью застрял в полу первого этажа. Боеприпас не разорвался, позже его обезвредили саперы. Пострадавших нет.

Отметим, что украинские военные в соцсетях вчера рассказывали о прилете по одной из больниц - не уточняя города. Снайпер Константин Прошинский с позывным Дед показал фото изнутри госпиталя, где он лечится после ранения. То, что он рассказал про обстрел, совпадает с данными Медсил.

"Когда мы проводили эвакуацию, она (ракета - Ред.) прямо передо мной пробила крышу и упала. Я думал мне звездец, но она не разорвалась... На фото и есть расстояние передо мной и ракетой в холле", - заявил Прошинский.

Он называет случившееся "вторым днем рождения".

Вчера вечером Россия нанесла новый ракетный удар по Харькову - по данным властей, ракетами комплекса С-300.

В Основянском районе города разрушено здание школы. Минобороны РФ утверждает при этом, что был поражен "ангар с авиабоеприпасами, пункты дислокации иностранных наемников" и украинских военных.

По поводу усилившихся российских обстрелов глава Офиса президента Андрей Ермак провел вчера телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Скоординировали шаги по реализации планов украинско-американского сотрудничества на 2024 год по всем направлениям, в частности, в сфере национальной безопасности", – сообщил Ермак.

В британской разведке считают, что РФ изменила тактику массированных ракетных обстрелов. Если год назад удары наносились по энергетике, то в этом году целями стали в основном объекты военной промышленности - о чем уже писала и "Страна".

"Российские специалисты по планированию почти наверняка осознают растущую важность относительного оборонно-промышленного потенциала по мере подготовки к длительной войне", - говорится в сводке.

Еще одна вероятная цель РФ, как мы уже писали, "истощение" украинской ПВО - то есть сделать так, чтоб она израсходовала свои ракеты и ей нечем было потом отбивать атаки. О том, что такая угроза существует на днях писали западные СМИ. Сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время совет Украина-НАТО проведет заседание по вопросу убиения украинской ПВО на фоне российских ударов.

Продолжаются и удары по российской территории. Вчера вечером и сегодня утром были попытки удара по Белгороду - как сообщают россияне, в основном "Точками-У" и РСЗО "Ольха". Российское командование заявляет, что все они сбиты.

Власти Курской области также заявили утром об атаках со стороны ВСУ. В Железногорском районе повреждена подстанция, без света и отопления остались несколько населенных пунктов.

Чем велся обстрел - не сообщается. Однако указанный район находится от украинской границы в 80 километрах. То есть с высокой вероятностью это был беспилотник.

Также ракетной атаке вчера вечером подвергся Севастополь. Россияне заявили о сбитии нескольких украинских ракет, которые летели на военный аэродром "Бельбек". Украина этого не подтверждала.

На фоне участившихся воздушных ударов по тыловым территориям, в ООН призвали Киев и Москву к "немедленным шагам по деэскалации". Такую заявление сделал Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк.

Он призвал Украину и РФ обеспечить защиту гражданского населения и соблюдение норм международного права.

"Тревожная эскалация боевых действий, десятки гражданских лиц убиты в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты", - заявляет Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в соцсети X.

В тоже время, представители немецкого правительства, МИД Франции и представитель внешнеполитической службы ЕС, отвечая на вопросы российских журналистов не стали осуждать удары по Белгороду, заявив, что "Украина имеет право на самооборону". А представитель Кабмина Германии сказал, что он подобные вещи вообще комментировать не будет.

Военные перспективы

На фоне российских ракетных ударов Польша призвала Запад передать Украине больше дальнобойных ракет. Об этом заявил новый министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Ранее о том же говорили представители Украины. В частности, Владимир Зеленский призывал Германию передать Украине ракеты Taurus. Но Берлин заявил сегодня, что пока не готов это делать.

"Мы пока не поставляем Украине Taurus, но внимательно следим за развитием ситуации", - сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Отметим, что ракеты Taurus - это оружие, которым, по словам Зеленского, Украина планирует наносить удары по Крымскому мосту (детальнее эти планы мы анализировали здесь).

Тем временем, украинские военные обсуждают, что под конец второго года войны российская армия вооружена и оснащена лучше украинской. Об этом заявил командир батальона третьей штурмовой бригады (одна из главных ударных сил ВСУ) Ролло.

Так он ответил на вопрос, какое у среднестатистического российского военного снаряжение и "насколько оно хуже нашего".

"Российская армия ничем не хуже украинской, даже лучше. Технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение чем у украинской. С чего вы взяли, что они хуже? Это даже какое-то унижение получается наше. Типа: "х*ли вы воюете с ло*ами и ничего не можете сделать?". А потому что они сильнее - это объективно", - заявил Ролло.

По его оценке, у россиян не только лучше снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии.

"Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира. Отношение к ним как к дол***бам и ло*ам, это мы сами получается дол****обы и ло*и, если таким про***уем", - добавил Ролло.

Остальные командиры посоветовали выключить дома телемарафон, который продвигает идею того, что российская армия слаба.

На Западе же продолжают обсуждать обострившиеся политические проблемы Киева на фоне тяжело складывающейся военной ситуации.

Итальянская газета Corriere della Sera пишет о таких пяти проблемах Зеленского: снижение поддержки Западом, падение популярности в Украине, растущий пессимизм касательно ситуации на фронте, появление внутренней оппозиции и упрямство Путина.

Издание упоминает опрос КМИС, по которому популярность Зеленского снижается, а все меньше украинцев считают, что страна находится на правильном пути. Это трактуется как признак усталости населения от войны.

Также есть разочарование от летнего контрнаступления, украинцы все меньше доверяют "лидерским качествам Зеленского, который часто вмешивается в стратегический выбор".

Вспоминая о предполагаемом конфликте Зеленского и Залужного, Corriere della Sera сообщает со ссылкой на украинские источники, что есть некий конфиденциальный опрос, который показал примерно равный рейтинг главкома и президента в случае предвыборной дуэли.

Вторым возможным оппонентом называется мэр Киева Кличко, который недавно публично раскритиковал президента и заявил, что Зеленский "заплатит за свои ошибки в конце войны".

Что касается Путина, то он, по оценке CdS, укрепил свою власть после попытки мятежа Пригожина, "снова чувствует себя сильным, опираясь на растущую экономику и благоприятную военную ситуацию", не считается с потерями и намерен воевать, пока его требования не будут удовлетворены.

Мобилизация

Украинские власти рассматривают идею бронирования от мобилизации военнообязанных, которые получают большую зарплату. Об этом говорится в статье Forbes.

Сейчас бронирование доступно только работникам предприятий со статусом "критически важных". По данным издания, власти рассматривают сейчас внедрение дополнительного критерия - объем уплаченных в бюджет налогов на доходы физических лиц с официальной зарплаты или дохода.

Наличие этой идеи в подобном формате на условиях анонимности также подтвердили четыре собеседника Forbes из двух фракций в Верховной Раде и консультант ОП.

Один из собеседников издания рассказал, какие цифры обсуждали на совещании в Минцифры 28 декабря.

По его словам, автоматическое бронирование от мобилизации в случае, если физлица платят минимально определенную сумму НДФЛ в месяц - пока речь идет о 6000 грн в месяц, что соответствует около 33 400 грн оклада (26 900 грн зарплаты на руки, поскольку работник также платит 1,5% военного сбора). Еще 22% от размера оклада должен уплатить работодатель в качестве единого социального взноса.

Также звучало предложение - порог официальной зарплаты (оклад) от 35 000 грн, что почти соответствует первому варианту.

Третий параметр: на бронирование может рассчитывать сотрудник, за которого работодатель платит около 14 500 грн ЕСВ (соответствует окладу 66 000 грн).

Принцип может быть распространен на ФЛП (четкие критерии для этой группы пока неизвестны).

Для специального налогового режима "Дія.City" для IT-индустрии речь идет о минимальном пороге зарплаты в эквиваленте 3200 долларов.

"Бронирование осуществляется через синхронизацию государственных реестров. Речь идет об "Обереге" (зарегистрированные военнообязанные) и информации об уплате налогов. Если военнообязанный платит НДФЛ в нужном объеме и у него все в порядке с документами, в "Оберег" генерируется QR-код о бронировании. Он действует 45 дней", - говорится в статье.

Для того чтобы новая система заработала, нужно принять законопроект о мобилизации, привести в порядок реестры и изменить ряд законодательных норм. В частности, внести изменения в Налоговый кодекс, поскольку сейчас отчетность по НДФЛ подается в Налоговую службу раз в квартал, а не раз в месяц.

Отметим, что эта идея выглядит несколько странной.

Наибольший дефицит сейчас наблюдается по рабочим специальностям, так как многих на предприятиях мобилизовали ещё с начала войны, а новых работников найти трудно, так как люди боятся мобилизации в случае официального трудоустройства. А зарплаты у рабочих в Украине весьма далеки от цифры в 66 000 гривен в месяц. То есть, самую главную экономическую проблему, которую создает в Украине мобилизация, данный подход не решает.

Зато обостряет другую проблему - социальной несправедливости, так как, получается, что от мобилизации автоматически будут освобождаться все топ-менеджеры и высокооплачиваемые "белые воротнички".

В то же время факты говорят о том, что систему бронирования сейчас так или иначе будут пересматривать. Причем, судя по всему, в сторону усложнения освобождения от мобилизации.

Как сегодня сообщило Минэнерго, украинских энергетиков проверят на правомерность выдачи брони от мобилизации.

Был выявлен факт злоупотребления бывшим советником министра энергетики, которого для уклонения от службы зачислили на работу в "Черкассыоблэнерго". По факту же он там не работал, получая при этом зарплату.

Теперь делом занимается прокуратура, а Минэнерго поручило всем энергокомпаниям проверить своих сотрудников.

Растет напряженность и на границе, где недавно перестали выпускать многих, кто имеет право на выезд, требуя некие справки от военкомата.

После введения новых правил, отца 8 детей (по закону имеют право на выезд отцы, у которых не менее 3 детей) не выпустили за границу, потребовав заменить в ТЦК слово "зняттям" на слово "виключенням" с воинского учета. Тогда семья направилась в военкомат, но там сказали, что исправлять ничего не будут, поскольку мужчины нет на учете в ТЦК.

А сегодня стало известно, что пограничники открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией. Мужчины пытались сбежать от пограничного наряда. Были произведены предупредительные выстрелы.