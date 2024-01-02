Сегодня утром произошла новая массированная ракетная атака по Украине. Ее особенностью стало то, что фактически вся мощь удара пришлось на два города - Киев и Харьков.

По столице сначала запустили около полутора десятков "Шахидов", вслед за ними - несколько волн крылатых ракет Х-101/Х555/Х-55. Одновременно более десяти самолетов Миг-31К запустили "Кинжалы".

Прилеты и падения обломков были в восьми из десяти районов Киева: Шевченковском, Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Деснянском.

Наиболее серьезный ущерб на Соломенке, где ракета ударила рядом с многоэтажкой. Там уже более 25 раненых, из дома, который частично разрушен, эвакуировано более 130 человек. Есть и погибшая - женщина 81 года.

Были прилеты по двум многоэтажкам на Печерске.

Также горит склад в Подольском районе Киева, перебита газовая труба, горел автосалон, супермаркет и много других строений. Повреждено много домов и по Киевской области - под удар попали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы (там погибли два человека, муж и жена).

В Киеве и области во время атаки массово отключали свет и воду.

В Харькове из-за ударов по центру города есть погибший, 41 человек травмирован, 17 из них в больнице. Много разрушений гражданской инфраструктуры. Куда именно били россияне - власти не уточняют.

Всего по состоянию на сейчас в Украине четверо погибших и 92 раненых, заявил президент Владимир Зеленский.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что силы ПВО сбили все 35 "Шахидов" и 72 из 99 ракет разного типа, включая все 10 запущенных "Кинжалов".

При этом, исходя из его данных, не сбили ни одной из ракет, которые летели по баллистической траектории типа Искандер М и С-300/С-400. В прокуратуре Харьковской области заявили, что по Харькову били как раз Искандерами.

Нынешняя атака, судя по всему, была комплексной - сперва "Шахиды" и крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков пытались вычислить позиции ПВО, а затем последовал удар более быстрыми и точными "Кинжалами". Не исключено, что снова, как и в мае прошлого года, россияне таким образом "охотились" на системы ПВО.

Но, повторимся, официальных данных о том, по каким именно объектам были прилеты - нет. Залужный заявил, что были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты.

В российских военных пабликах пишут, что удары были по складам с боеприпасами и дронами. Но пока каких-либо подтверждений этому нет.

В тоже время, судя по публикуемым в соцсетях видео, ущерб складским помещениям в Киеве нанесен серьезный. По данным Кличко огнем утром были охвачены 2000 квадратных метров складов.

В целом можно сказать, что массированные ракетные атаки РФ возобновились.

В информполе в РФ это уже подается как "месть за Белгород" (точно также как в 2022 году начало волны ракетных ударов "привязали" к подрыву Крымского моста).

Но, очевидно, что у ударов есть и свои военные причины. Как мы уже писали, основа стратегии Украины на нынешний год, после того, как не удалось достичь быстрой победы в 2023 году - переход в стратегическую оборону, накопление сил, восстановление экономики и наращивание производства вооружений. Но выполнение этой стратегии возможно только в случае, если небо как минимум над крупнейшими украинскими городами надежно защищено и можно развивать производство тех же дронов или боеприпасов, не опасаясь, что по ним прилетит ракета или ударный беспилотник.

Россияне же за счет массированных ракетных атак пытаются эту защиту пробить. В том числе и путем истощения систем ПВО, побуждая их использовать много боеприпасов. И, как пишут западные СМИ, Украина может столкнуться с их нехваткой.

Поэтому ключевой вопрос нынешней "битвы за небеса" - сколько ракет в состоянии еще запустить по Украине РФ и какие запасы ракет для систем ПВО есть у Украины и сколько их еще в ближайшее время смогут предоставить западные союзники.