ПВО в Киеве уничтожила более 60 крылатых ракет и более 10 "Кинжалов"
В ходе утренней атаки Киева силы ПВО сбили все запущенные "Шахеды" (количество не уточняется), более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток "Кинжалов".
Об этом сообщает КГВА.
Воздушная тревога длилась практически 6 часов. Сначала враг запускал "Шахеды", а затем прибег к ракетной атаке. Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА Shahed и более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".
В результате такой массированной ракетной атаки по столице, к сожалению, есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры. Есть потерпевшие.
"Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. Бойцы ГСЧС проводили деблокировку и эвакуацию людей", - добавил Попко.
Предварительно уже выявлено более 25 пострадавших. Эти данные еще уточняются.
Ранее глава МВД сообщил, что в Киевской области после ракетной атаки погибли два человека, повреждены жилые дома.
Напомним, что в Киеве и области у части абонентов нет света из-за ракетной атаки.
Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новгоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.
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