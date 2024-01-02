В ходе утренней атаки Киева силы ПВО сбили все запущенные "Шахеды" (количество не уточняется), более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток "Кинжалов".

Об этом сообщает КГВА.

Воздушная тревога длилась практически 6 часов. Сначала враг запускал "Шахеды", а затем прибег к ракетной атаке. Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БПЛА Shahed и более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

В результате такой массированной ракетной атаки по столице, к сожалению, есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры. Есть потерпевшие.

"Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. Бойцы ГСЧС проводили деблокировку и эвакуацию людей", - добавил Попко.

Предварительно уже выявлено более 25 пострадавших. Эти данные еще уточняются.

Ранее глава МВД сообщил, что в Киевской области после ракетной атаки погибли два человека, повреждены жилые дома.

Напомним, что в Киеве и области у части абонентов нет света из-за ракетной атаки.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новгоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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