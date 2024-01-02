По состоянию на 09.00 в Соломенском районе Киева известно о 16 пострадавших после ракетной атаки.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"В настоящее время 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики госпитализировали", - написал Кличко.

Паблики публикуют фото многоэтажки в Соломенском районе Киева, где из-за ракетной атаки рф произошло возгорание утром 2 января.

Последствия ракетной атаки в Киеве 2 января

Напомним, что в Киеве 2 января сообщают о повреждениях в пяти районах.

Из-за ракетной атаки в Киеве и области у части абонентов нет света.

Война в Украине идет уже 678-й день. Сегодня рф осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 января 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В новгоднюю ночь рф запустила 90 "Шахедов" по Украине. ВСУ сбили 87 беспилотников. В результате этой атаки в Одессе погиб 15-летний подросток, повреждены многоэтажки, частные дома и терминал морского порта. Во Львове "Шахеды" полностью уничтожили дом-музей командующего УПА Романа Шухевича.

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