В Киеве после массированного ракетного удара рф 29 декабря обнаружили под завалами тела еще четырех погибших. Общее количество погибших - 27 человек.

Об этом сообщает КГВА.

"Спасатели извлекли еще 4 тела погибших из-под завалов. Общее количество погибших уже - 27. Пострадавших - 30 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается. Напомним, сегодня в столице официально объявлен День траура", - сообщил глава КГВА.

Спасатели пишут, что аварийно-спасательные работы в Киеве на месте ракетного удара продолжаются.

Фото ГСЧС

Напомним, что ракетная атака по Киеву 29 декабря стала самой массовой по количеству жертв среди мирных жителей. Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе Киева продолжают доставать тела погибших.

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