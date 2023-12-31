В Киеве уже 19 погибших в результате массированной атака РФ 29 декабря. Сегодня утром из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе достали тела еще двух жертв.

"Тело еще одного погибшего извлекли спасатели из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе", - написал мэр Киева Виталий Кличко.

Позже в ГСЧС сообщили, что из-под завалов достали ещё одного человека.

"Перемещено и вывезено 1400 куб. разрушенных строительных конструкций, с начала работ 1765 м куб. Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Привлечены 91 человек и 34 ед. техники" - говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Напомним, вчера Кличко заявил, что ракетная атака по Киеву стала самой массовой по количеству жертв среди гражданских. 1 января в Киеве будет объявлен днем траура.

Пострадали "сотни гражданских объектов" в примерно 120 городах и селах. Всего из-за этого массированного удара РФ пострадали 159 человек.

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