Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число жертв в результате вчерашней атаки достигло 39 человек.

Ликвидация последствий продолжается. Пострадали "сотни гражданских объектов" в примерно 120 городах и селах, сказал Зеленский.

"Всего из-за этого удара террористов пострадали 159 человек. Среди них по состоянию на данный момент, к сожалению, 39 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Всем раненым и травмированным оказана необходимая помощь", - написал президент.

Напомним, в Киеве уже 16 жертв из-за массированной атаки РФ. Из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе достали тела еще троих погибших.

Ракетная атака по Киеву стала самой массовой по количеству жертв среди гражданских, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также увеличилось до девяти человек число погибших в Запорожье.

Напомним, всего по Украине выпустили 122 ракеты и 36 "Шахедов". Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов. Что означает вчерашняя атака РФ, мы подробно анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 675-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.