В Киеве уже трое погибших вследствие утренней ракетной атаки.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его данным, еще одно тело спасатели достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

Выросло число жертв атаки и в Днепре: там уже шестеро погибших и 28 пострадавших после утреннего прилета, как сообщает ОВА.

Завершена поисковая операция.

Кроме торгового центра и роддома, разрушен до основания один частный дом, повреждены восемь административных зданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек и автомобили.

Ранее мы сообщали, что в Харькове три человека погибли и 11 пострадали в результате прилета по гражданскому предприятию.

Война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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