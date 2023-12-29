В Киеве и Днепре выросло число погибших от ракетной атаки
В Киеве уже трое погибших вследствие утренней ракетной атаки.
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
По его данным, еще одно тело спасатели достали из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.
Выросло число жертв атаки и в Днепре: там уже шестеро погибших и 28 пострадавших после утреннего прилета, как сообщает ОВА.
Завершена поисковая операция.
Кроме торгового центра и роддома, разрушен до основания один частный дом, повреждены восемь административных зданий, по меньшей мере два десятка многоэтажек и автомобили.
Ранее мы сообщали, что в Харькове три человека погибли и 11 пострадали в результате прилета по гражданскому предприятию.
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