Посол США в Украине Бриджит Бринк опубликовала уведомления о воздушной тревоге в Украине и призвала американские власти выделить деньги на ВСУ.

Пост об этом появился в аккаунте дипломата в соцсети Х

"Это то, что украинцы увидели на своих телефонах сегодня утром: миллионы мужчин, женщин и детей находятся в бомбоубежищах из-за того, что Россия обстреливает всю страну ракетами. Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", - написала Бринк.

Напомним, в начале декабря Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Это было прогнозируемо, так как республиканцы и демократы не могут прийти к согласию: республиканцы требуют включить в законопроект меры по укреплению американской границы, демократы отказываются это делать.

20 декабря стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате США выпустили совместное заявление, по которому решение вопроса помощи Украине переносится на следующий год.

Между тем война в Украине идет уже 674-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Донецком направлении резко уменьшилось количество российских авиаударов. Если раньше было до 20 ударов в сутки, то в последние два дня - до десяти. Украинские военные связывают это с потерями самолетов, которые несут россияне в последние дни. В то же время в Херсонской области россияне возобновили пуски авиабомб после некоторого затишья.

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