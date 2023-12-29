В Одессе достали из-под завалов дома тело третьей жертвы.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

"Три человека погибли. 22 человека получили ранения, в том числе двое детей (6 и 8 лет) и беременная женщина. Также в тяжелом состоянии 26-летняя девушка, врачи делают все возможное. В больницах города остается 18 пострадавших, остальные после получения помощи продолжают лечение дома" - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, разбор завалов продолжается, цифры, к сожалению, могут изменяться.

Появились кадры с места прилета ракеты по жилому дому в Одессе.

На них видно, что полностью выгорел четвертый этаж, еще несколько пострадали. Идет разбор завалов.

Фото последствий ракетного удара рф 29 декабря

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