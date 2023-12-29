В пятницу, 29 декабря, в Украине идет 674-й день войны с РФ

Ниже - последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

29 декабря

08.50 Мэр Днепра Филатов подтвердил, что в городе после обстрела есть погибшие и раненые.

08.48 В Киеве уже семь госпитализированных после ракетной атаки, пять из них – в Шевченковском районе, сообщил мэр Кличко.



08.44 В Днепре после обстрела остановили движение ряда троллейбусов, автобусов и трамваев.

08.43 Сводка по Киеву от военной администрации.

1. В Шевченковском районе предварительно повреждение жилого дома. Также есть возгорание на территории гаражей.

2. В Святошинском зафиксировано возгорание жилого многоэтажного дома. Также пожар на парковке.

Предварительно один пострадавший.

3. В Подольском районе возгорание на территории складских помещений. "Предварительно много пострадавших".

4. В Дарницком районе повреждение жилого дома. Предварительно, без пострадавших и возгорания.

08.42 Во Львове есть предварительная информация о попадании в жилой дом и возгорании одном из лицеев.

Об этом сообщает мэр Андрей Садовой.

08.41 В результате ударов по Харькову погиб мужчина, восемь человек получили ранения, сообщил губернатор Олег Синегубов.

"Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия", - добавил он.

08.40 В Киеве уже пять пострадавших от ракетных ударов.

"В Подольском районе двум мужчинам медики оказали помощь на месте. Одного пострадавшего госпитализировали в Святошинском районе и двух – в Шевченковском", - заявил мэр Кличко.

08.35 Кличко подтвердил, что из-за прилета повреждено здание станции метро "Лукьяновская".

"Станция работает как укрытие. Поезда проследуют станцию без остановки", - добавил мэр.

08.33 Городские паблики пишут, что станция Лукьяновская прекратила работу. Официально это не подтверждалось.

08.35 В Одессе после прилета горит многоэтажка, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Местные телеграм-каналы также пишут об этом и публикуют кадры.

08.31 Власти Запорожья подтвердили обстрел и призывали всех в укрытия.

08.30 В Днепре также сильный пожар в одном из роддомов, сообщают местные телеграм-каналы.

08.25 Паблики Днепра показали видео торгового центра, который загорелся от прилета.

08.24 Взрывы в Запорожье.

Воздушные силы сообщили о вылете баллистической ракеты с юга в направлении Запорожской области.

08.17 Фото последствий беспилотной атаки по Одессе и области.

В Одесском районе произошло попадание в здание одного из объектов инфраструктуры (как пишут военные - законсервированного).

В Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, пострадавших нет.

По данным Генштаба, этой ночью в Украине было сбито 18 из 22-х "Шахидов".

08.10 В Киеве зафиксировано падение обломков в Подольском и Святошинском районах.

"Предварительно есть возгорание жилого многоэтажного дома. Информация уточняется", - заявили в военной администрации.

Мэр Кличко добавил, что в Подольском районе горит складское помещение.

08.07 Жителей Львова призывают спуститься в укрытия.

08.05 В Днепре из-за ракетной атаки идут пожары в нескольких местах города.

Также горит один из торговых центров, передают журналисты.

08.03 В Киеве паблики пишут о падении обломков ракет в частном секторе и пожаре.

В городской военной администрации говорят о ЧП в Святошинском районе.

08.02 Ракеты летят на Львовскую область.

08.01 Ракеты летят на Луцк и снова в Киевскую область, сообщают Воздушные силы.

08.00 Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил третью волну ракетных ударов по городу.

Харьков обстреливают примерно с пяти часов утра, было около 12 прилетов. Возникли проблемы с подачей электричества для транспорта.

07.59 По данным Воздушных сил, новые ракеты идут на Киев и в Тернопольскую область.

07.58 Кличко заявил о работе ПВО в Киеве.

07.57 Взрывы в Харькове.

07.55 Во Львове после ночной атаки "Шахедов" было два прилета по объекту инфраструктуры, сообщил мэр Андрей Садовой.

07.54 Ракеты идут на Ровно. Воздушные силы призывают жителей города идти в укрытия.

07.53 В Киеве снова взрывы.

Также мониторинговые паблики сообщают о движении ракет на Староконстантинов.

07.50 По Украине идет массированная ракетная атака. Пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

В зоне тревоги - вся Украина.

Взрывы в Киеве, Одессе, Запорожье, Кривом Роге, в Хмельницкой области.