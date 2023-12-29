Надежды Украины на победу тают на фоне ослабления поддержки Запада и безжалостной военной машины Путина.

Так называется аналитическая статья CNN.

Автор Тим Листер пишет, что перспективы Украины выглядят гораздо мрачнее, чем год назад.

"Долгожданное украинское наступление на юге принесло незначительный прогресс. Россия, похоже, на данный момент выдержала международные санкции и превратила свою экономику в военную машину", – объясняет он.

По его словам, Кремль ощущает растущий скептицизм западных сторонников Киева по поводу того, что Украина сможет вернуть 17% своей территории, все еще оккупированной российскими войсками.

Также Листер напоминает, что и американский, и европейский пакет помощи на данный момент заблокированы. К тому же Зеленскому "все труднее добиваться поддержки Украины, поскольку события на Ближнем Востоке отвлекают внимание от Украины как международного кризиса номер один".

Линия фронта также не вызывает особого оптимизма, пишет CNN.

"То, что должно было стать рывком на юг, к Черному морю, превратилось в трясину с густыми минными полями, где западная бронетехника поражается с воздуха российскими беспилотниками и авиацией. Цели выхода к побережью, Крыму и рассечения российских сил на юге оставались далекой мечтой", – пишет Листер.

Теперь, по его словам, ВСУ перешли к "зрелищным атакам" вроде потопления кораблей, но "такие операции не изменят фундаментального баланса конфликта".

"Огромные резервы русских живой силы и техники (министр обороны Сергей Шойгу хвастался, что в случае необходимости он может собрать 25 миллионов человек) означают, что они могут продолжать атаковать меньшую украинскую армию, добиваясь постепенного результата огромной ценой", – пишет автор и приводит мнение экспертов других изданий.

"Некоторые ведущие аналитики приходят к выводу, что пришло время для трезвой переоценки.

"Украина и Запад находятся на неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами", – пишут Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в журнале "Foreign Affairs".

Цель Украины по возвращению всей своей территории "недосягаема", прямо заявляют они: "То, где мы находимся, в лучшем случае выглядит как дорогостоящий тупик". Они рекомендуют Украине перейти на оборонительную позицию в 2024 году, чтобы предотвратить потери, что "укрепит поддержку Запада, продемонстрировав, что у Киева есть работоспособная стратегия, направленная на достижимые цели", - говорится в статье.

Ранее американские журналисты CNN сообщили, что ставка России на усталость США и Запада от поддержки Украины с каждым днем смотрится все лучше.

В тоже время The Wall Street Journal сообщил, что пришло время прекратить "магические размышления" о поражении России. Летнее наступление не привело к прорыву, который дал бы Киеву сильную позицию на переговорах, а двухпартийная поддержка Украины в США сведена на нет.