Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "Европа не умеет воевать".

Об этом он сказал в интервью украинскому англоязычному изданию The Kyiv Independent.

"Производство оружия - не самая популярная сфера бизнеса. К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда увеличить производство оружия и боеприпасов", - добавил министр.

Он считает, что РФ получит преимущество, если Запад не сможет нарастить производство.

"У Европы явно есть преимущество в своих технологиях. Проблема и вызов, с которым они сталкиваются, - это масштабирование производства этой технологии. Мне жаль это говорить, но этого будет недостаточно, если ситуация не изменится. И Россия будет впереди нас", - сказал Кулеба.

По его словам, многие страны ЕС стали больше полагаться на односторонние поставки, избегая общеевропейского механизма.

Напомним, вчера США выделили Украине самый последний в году пакет. В него вошли боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger.

Война в Украине идет уже 673-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.