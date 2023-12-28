"Европа не умеет воевать". Кулеба заявил, что РФ получит преимущество, если Запад не нарастит производство оружия
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "Европа не умеет воевать".
Об этом он сказал в интервью украинскому англоязычному изданию The Kyiv Independent.
"Производство оружия - не самая популярная сфера бизнеса. К сожалению, наши друзья потратили слишком много времени на размышления о том, как и когда увеличить производство оружия и боеприпасов", - добавил министр.
Он считает, что РФ получит преимущество, если Запад не сможет нарастить производство.
"У Европы явно есть преимущество в своих технологиях. Проблема и вызов, с которым они сталкиваются, - это масштабирование производства этой технологии. Мне жаль это говорить, но этого будет недостаточно, если ситуация не изменится. И Россия будет впереди нас", - сказал Кулеба.
По его словам, многие страны ЕС стали больше полагаться на односторонние поставки, избегая общеевропейского механизма.
Напомним, вчера США выделили Украине самый последний в году пакет. В него вошли боеприпасы для средств ПВО, РСЗО HIMARS, зенитные ракеты Stinger.
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