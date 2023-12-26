США приостановили военную помощь Украине из-за отсутствия успеха летнего контрнаступления.

Об этом заявил бывший сотрудник Совета национальной безопасности США при президенте страны и экс-помощник Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен в интервью изданию Newsweek.

"Дополнительное снабжение уже было бы предоставлено, если бы контрнаступление прошло успешнее... Мы привыкли говорить, что Америка любит поддерживать победителя, и я думаю, что как только контрнаступление пойдет лучше, это проложит путь к существенной дополнительной (помощи)", - заявил Аллен.

По словам Аллена, если бы украинское контрнаступление достигло хотя "бы каких-то целей", то договориться о выделении Киеву помощи в США было бы проще.

Недавно помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что без новой военной помощи США Украина не сможет подготовиться к наступлению в 2024 году.

Между тем в украинском МИД полагают, что Конгресс США может одобрить помощь Украине в любой день после завершения рождественских каникул - то есть после 9 января.