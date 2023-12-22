Конгресс США может одобрить новую помощь Украине в любой день после 9 января.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме.

"8 числа выходит с каникул Сенат, 9 января выходит Палата представителей, и без преувеличения в любой следующий день может быть принято решение", - сказал Кулеба.

Он уверен, что и демократы, и республиканцы хотят выделить помощь Украине, спор касается только границы с Мексикой. А переговоры, по его мнению, будут продолжаться и во время каникул.

"Общение будет происходить, и прогресс в этих переговорах есть", - добавил глава МИД Украины.

Ранее в Белом доме заявили, что также ожидают одобрения Конгрессом дополнительной помощи Украине в январе.

В то же время лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ) говорил, что бывший президент США Дональд Трамп может сорвать заключение конгрессменами сделки по выделению Украине денег в обмен на ужесточение пограничной политики.

Как писала "Страна", в Сенате обсуждают сделку, по которой Байден идет на ужесточение по миграции через мексиканскую границу, а республиканцы разблокируют финансовую помощь Украине.

При этом данную сделку еще должна будет утвердить Палата представителей, где у республиканцев большинство, и настроения среди них более радикальные.