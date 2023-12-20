В Белом доме ожидают, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины в январе.

Об этом сообщил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби, добавив, что США могут объявить еще один пакет помощи.

"Это занимает несколько дней, иногда недель, чтобы некоторые из этих материалов попали в Украину. Поэтому очень важно, чтобы в январе мы продвигались с дополнительным финансированием, поскольку боевые действия не собираются прекращаться. Если земля замерзнет до конца января, это облегчит россиянам передвижение", – объяснил представитель Белого дома.

Между тем демократы и республиканцы в Сенате США выпустили совместное заявление, по которому вопрос помощи Украине переносится на следующий год.

Напомним, в Сенате обсуждают сделку, по которой Джо Байден должен пойти на ужесточение миграционной политики в отношении границы с Мексикой, а республиканцы разблокируют финансовую помощь Украине. В Сенате несколько раз собиралась переговорная группа, которая обсуждала ужесточение миграционной политики, но компромисса достичь не удалось.