У США нет "волшебного горшочка", откуда можно было черпать помощь Украине в отсутствие решения Конгресса о дополнительном финансировании.

Такое заявление сделал спикер Госдепа США Мэттью Миллер во время прессконференции, отвечая на вопрос о помощи Киеву.

Ранее стало известно, что соглашения американских республиканцев и демократов о помощи Украине на этой неделе не будет. Работа над соглашением продолжится до тех пор, пока не будет доведена до конца, и законодатели вернутся к этому вопросу в январе, чтобы принять его окончательный вариант. Участники переговоров в Сенате встречаются каждый день, пытаясь достичь соглашения о мерах безопасности для границ, которых требуют республиканцы Палаты представителей и Сената как условия принятия дополнительного пакета помощи в размере 106 миллиардов долларов, включающего поддержку Украины и Израиля.

Как мы сообщали, новый (и последний пакет) военной помощи США для Украины должны объявить до конца года.

"США все ещё планируют выделить ещё один пакет военной помощи Украине в конце этого месяца. Но он может быть последним, пока Конгресс не примет решение об увеличении финансирования: после этого у нас не будет больше полномочий на пополнение бюджета", - заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.