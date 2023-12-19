Проблемы с выделением западной помощи Украине заставляют ее союзников размышлять о том, что президент РФ Владимир Путин может победить, и Киеву придется пойти на переговоры с Москвой.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По мнению неназванных европейских чиновников, не имея возможности защитить себя, Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях России.

"Некоторые европейские союзники начали спокойно рассматривать последствия провала НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Они переоценивают риски, которые осмелевшая Россия может представлять для членов альянса на востоке", - пишет издание.

Тем временем страны Балтии и Финляндия готовятся к возможности войны с РФ. А "некоторые европейские страны" могут попытаться укрепить свои связи с РФ или Китаем, чтобы меньше зависеть от "ненадежных" США.

Необходимость усилить восточный фланг НАТО может заставить Вашингтон выбирать между ним и Тайванем.

Ранее мы подробно писали о том, почему на Западе все чаще говорят о возможности поражения Украины и как это связано с темой возможного возобновления переговоров с РФ и заключения мира/перемирия.