После выборов президента Соединённых Штатов, в случае своей победы, Дональд Трамп назначит преданных ему людей на ключевые должности, что изменит внешнюю политику США в отношении Китая, НАТО и Украины.

Об пишет новостное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Кадровые перестановки затронут, в частности, Пентагон, Госдепартамент и ЦРУ.

Как заявляют источники, Трамп намерен радикально вернуться к изоляционистской политике и не хочет, чтобы его ограничивали чиновники, как зачастую это случалось при его первом президентском сроке.

По оценке источников, Трамп будет сокращать оборонную помощь Европе, введёт торговые тарифы для стран НАТО, если они не будут делать взносы от 2% своего ВВП, продолжит сокращать экономические связи с Китаем и прекратит помощь Украине.

Ранее газета The New York Times писала, что возвращение Трампа к власти в США может означать "отказ от Украины". В заметке сказано, что у Трампа будет "огромное влияние на правительство Украины", а его нынешние союзники в Конгрессе выступают против дальнейшей военной помощи Киеву.

Как утверждали западные СМИ, в Европе не знают, как вести себя с Трампом в случае его возвращения к власти.