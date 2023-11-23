Дональд Трамп опубликовал предвыборное видео, в котором сравнил свое президентство с каденцией демократа Джо Байдена и высмеял нынешнего президента США.

В качестве положительных примеров своего правления Трамп привел ровные отношения с Россией и КНДР, которые символизируют его рукопожатия с Владимиром Путиным и Кин Чен Ыном, а также низкие цены на бензин.

Правление Байдена иллюстрируется его спотыканиями, падениями, рукопожатиями с пустотой, а также высокими ценами на бензин и высокими показателями инфляции. Завершается видео кадрами отдыха главы Белого дома на пляже (видимо, это намек на публикации американских медиа, согласно которым Байден отдыхает больше всех предыдущих президентов США в XXI веке).

"Мы пришли от этого к этому", - гласят титры в видео.

Ранее мы приводили результаты опроса CNN, показавшего, что Трамп мог бы победить в президентских выборах, если бы они состоялись сейчас. Трамп набирает 49%, а Байден 45%.

Между тем рейтинг одобрения действующего президента США упал до самого низкого уровня за время его нахождения на посту главы Белого дома и составляет 40%.