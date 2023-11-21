В Аргентине, стране со второй по величине экономикой в Южной Америке после Бразилии, после прошедших на выходных выборов к власти пришел крайне эксцентричный ультраправый политик, 53-летний Хавьер Милей, которого называют аргентинским Трампом.

Он не считался фаворитом и победил неожиданно, набрав более 56% голосов избирателей, обойдя министра экономики Серхио Массу.

Это событие может иметь серьезное международное значение. Аргентина - важная страна "глобального Юга", который сейчас все в большей степени разворачивается против глобального Запада. Не так давно ее даже приняли в БРИКС - в сообщество ведущих незападных стран (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки).

В то же время вновь избранный президент Милей шел на выборы с радикальной прозападной риторикой, выступал в поддержку США, Украины и Израиля, обещал отказаться от вступления в БРИКС, а один из центральных пунктов его программы - отказ от национальной валюты Аргентины песо и переход к американскому доллару. Поэтому в его лице Запад может получить важного союзника среди стран "глобального Юга".

Но это произойдет только при условии, что Милей на посту президента не поменяет свою позицию по важнейшим внешнеполитическим вопросам, которые для него, по крайней мере первое время, будут явно не приоритетными, с учетом тяжелой внутренней ситуации в стране.

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Сжечь центробанк, заменить песо долларами

Милей пришел в политику недавно, у него нет опыта работы на руководящих должностях.

По образованию он экономист, работал в банке, пенсионном фонде, преподавал в вузах. Но прославился как телеведущий, звезда ТикТока и музыкант, в его биографии есть даже тренерство по тантрическому сексу. Его предвыборная агитация строилась на скандальных высказываниях вроде обещания заменить местный обесцененный песо долларом в качестве национальной валюты и сжечь Центральный банк, чтобы покончить с гиперинфляцией, которая перевалила за 140%. Однажды он даже вышел на сцену с включенной бензопилой, показывая, что будет пилить прошлую систему, и за это получил шутливое прозвище "экономист с бензопилой".

Не менее радикален он и в вопросах внешней политики, обещая порвать с "коммунистическими" Китаем и Бразилией (основными торговыми партнерами Аргентины) и отозвать заявку на вступление в БРИКС, а главными союзниками называет США и Израиль. Также он обещал поддерживать Украину. В начале российского вторжения в Украину Милей зашел во Дворец национального конгресса Аргентины с украинским флагом.

Он часто нецензурно бранится и не стесняется в выражениях в адрес известных личностей - например, своего земляка папу римского назвал "левацким сукиным сыном" и "имбецильным". Сам себя он называет анархистом и возглавляет созданную им два года назад партию "Свобода наступает".

Аргентина уже много лет переживает глубокий экономический кризис, четверть населения живет за чертой бедности. Значительная часть экономики и работников - в тени, а реальный валютный курс сейчас в три раза ниже официального. От дефолта по долгам частным кредиторам страну спас только МВФ, а от дефолта по долгам перед МВФ - недавно найденный новый кредитор - Китай.

По словам экспертов, многие проголосовали за шоумена со взъерошенными волосами и бакенбардами, поскольку сыты по горло экономическими катастрофами и хотят радикальных перемен. А вот какими они будут - открытый вопрос. Местная пресса итоги выборов называет вступлением на "терра инкогнито", неизвестную землю.

Трамп, с которым сравнивают Милея, уже поздравил политика и выразил уверенность, что тот "перевернет" страну и "сделает Аргентину снова великой". Бизнесмен Илон Маск заявил, что теперь Аргентину "ждет процветание". А президент Колумбии Густаво Петро считает, что день победы Милея - это "печальный день" для всего региона.

Хуан Гонсалес, журналист и автор биографии нового лидера, признал: "Он нестабильный лидер нестабильной страны".

Клонировал собаку, сестру сделает первой леди

В Аргентине Милей получил славу человека со странностями.

У политика пять английских мастифов с кличками в честь великих экономистов, а до этого он за 50 тысяч долларов клонировал свою любимую собаку Конана после его смерти и убеждает, что общается с его душой посредством медиума-ветеринара. Он не женат, у него нет детей, на публике его сопровождает младшая сестра Карина, которую он обожает и обещает сделать первой леди.

Со своими родителями, которые, по признанию самого Милея, жестоко с ним обходились в детстве, он не общался много лет (его отец - бизнесмен, занимающийся пассажирскими перевозками, мать - домохозяйка). Однако на последних публичных выступлениях кандидата в президенты они присутствовали. За свою вспыльчивость он получил прозвище "Сумасшедший".

Милей с сестрой Кариной, которую многие принимают за жену. Фото: соцсети

Херардо Лиссарди, обозреватель BBC, причинами триумфа Милея называет экономический и социальный кризисы в Аргентине, противостояние установленному порядку, "политической касте" (как это делал в свое время тот же Трамп) и поддержку молодежи.

Собственно, благодаря ораторскому таланту, неожиданным "шоу", которые он устраивал во время кампании, и активной работе в соцсетях Милей смог завоевать доверие многих молодых людей, которые стали, согласно опросам, его главным электоратом.

"Обещал помогать Украине - ему бы с Аргентиной разобраться"

"Впервые в истории Аргентиной теперь будет управлять кто-то, кто не является профессиональным политиком: аутсайдер. Без истории, без консолидированной партии, без опыта, без единого губернатора. Милей представляет собой огромный вопросительный знак. Предвыборная кампания превратила его в мессианскую фигуру для обширных слоев общества, которые раньше не знали, кем он был, и голосовали за что-то новое, что-то иное", - написал в колонке журналист La Nacion Пабло Менделевич.

"Это те моменты, когда явное социальное большинство предпочитает уйти оттуда, где бы оно ни находилось, через любую дверь, потому что чувствует, что любая альтернатива будет лучше, чем та, от которой приходилось страдать до сих пор. В стране инфляция удвоилась, цена параллельного доллара выросла в четыре раза, а бедность охватила значительное число аргентинцев, на три-четыре миллиона человек больше", - пишет журналист Хоакин Моралес Сола.

"Местные элиты, конечно, шокированы победой Милея. Но многие простые люди готовы были уже проголосовать хоть за черта, лишь бы страну вытянуть из трясины, лишь бы что-то поменять. Часть экспертов прочат финансовую катастрофу, если действительно он попытается заменить песо долларами. Хотя многие сходятся во мнении, что это малореально. Для этого или нужны многомиллионные наличные средства, которых у Аргентины нет, или масштабная помощь от США, на которую тоже рассчитывать не приходится (к тому же мы знаем, что, например, Пуэрто-Рико, сделавшее подобное, в итоге перешло под губернаторство США). Не исключено, что скандальные обещания были лишь предвыборным трюком и после выборов Милей развернется на 180 градусов. А так он обещает полную приватизацию, в том числе в здравоохранении и образовании, радикально уменьшить налоги и социальные затраты, закрыть множество министерств и сократить чиновников. Опираться предлагает на бизнес. Одни видят в этом здравое зерно, другие считают, что такие методы могут уничтожить государство. Но даже если Милею удастся стабилизировать экономику, Аргентину может продолжать трясти от нестабильности и социальной напряженности - слишком велики проблемы. Возможен вариант, что парламент попытается объявить ему импичмент, как уже бывало в истории страны (как минимум у Милея будут связаны руки, поскольку у него нет большинства в конгрессе Аргентины, а значит, он не может в одиночку продавить законы). И тогда хаос еще затянется. Что касается обещаний Милея помогать Украине, то эксперты относятся к таким заявлениям скорее как к реверансу в сторону США, которые поддерживают Киев, а на деле для нового президента внешняя политика будет далеко не приоритетной, учитывая, сколько проблем ему придется решать в Аргентине", - сказал "Стране" аргентинский журналист Хайме Мартинез.

Но в целом стоит отметить, что Милей - это, безусловно, феномен нового времени. Человек, который сделал себе имидж исключительно на жестком хайпе и популизме в соцсетях, с практически нереальной программой (в реализацию которой мало кто верит), человек, который фактически призывал отказаться от основы суверенитета страны - национальной валюты и заменить ее валютой другого государства. Победу кандидата в президенты с таким сочетанием характеристик в истории трудно припомнить.

И не исключено, что это будет не последний такой пример. Главная причина - соцсети, которые создали прямой канал коммуникации любого популярного блогера с аудиторией, минуя контролируемые в той или иной степени элитами традиционные каналы коммуникаций в виде крупнейших СМИ. И этот фактор серьезно снижает способность элит контролировать политические процессы. Хотя, безусловно, они (правящие элиты в разных странах) эту проблему понимают, а потому прикладывают сейчас огромные усилия, чтобы новые каналы коммуникаций максимально быстро и плотно взять под контроль.