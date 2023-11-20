Старший экономический советник нового президента Хавьера Милея заявил, что Аргентина не присоединится к БРИКС с 1 января 2024 года.

Об этом пишет Sputnik Brasil.

В августе Аргентина наряду с еще пятью государствами получила приглашение в организацию.

Диана Мондино, которая называется наиболее вероятным кандидатом на должность главы МИД, заявила, что ей пока не понятны выгоды Буэнос-Айреса от присоединения к БРИКС. Но если таковые найдутся, то правительство "проанализирует это".

"Я не знаю, почему так много интереса к БРИКС", - сказала Мондино.

Сам Милей ранее также выступал против вступления в БРИКС и говорил о нежелании вести дела с Китаем, Бразилией и РФ. Он считает более перспективным экономическое сближение с США и Израилем.

"Я не собираюсь двигаться с коммунистами, потому что они не уважают основные параметры свободной торговли, свободы и демократии, это геополитика", - говорил президент.

Но местному бизнесу он обещает не мешать вести дела со странами БРИКС.

Напомним, на выборах президента Аргентины победил эпатажный кандидат - Хавьер Милей. Он считается ультраправым, а его прозвище - "экономист с бензопилой".

За резкий стиль 53-летнего Милея сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом и бывшим лидером Бразилии Жаиром Болсонару.