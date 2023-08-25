Одним из критериев приёма новых стран в БРИКС будет невведение ими санкции против любого члена организации, поэтому западные страны принимать в организацию не будут.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвящённой итогам саммита БРИКС в ЮАР.

"Если кто-то из западных стран откажется от применения санкций в отношении кого-либо из БРИКС и подаст заявку, объединение её рассмотрит", — сказал Рябков.

По его словам, к настоящему моменту ещё 15 стран подали заявки на вступление в блок, а в приоритете следующего расширения экономического объединения будут Казахстан и Беларусь.

В БРИКС изначально входили Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка и РФ. А вчера на саммите организации решили, что с января следующего года к блоку присоединятся Иран и ещё пять стран.

Если условие невведения санкций действительно обозначено как один из критериев членства в БРИКС, это значит, что страны-участники и в будущем не станут вводить санкции против РФ. Либо должны будут покинуть объединение.

Ранее мы подробно анализировали, что означают итоги саммита БРИКС для мира и Украины.