Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его нахождения на посту главы Белого дома и составляет 40%. Нынешний лидер США впервые отстает от экс-главы Белого дома Дональда Трампа в преддверии президентских выборов, которые состоятся в следующем году.

Это следует из результатов опроса NBC News.

Показатели объясняются тем, что избиратели недовольны проведением внешней политики Байдена в вопросе конфликта Израиля и Палестины.

Отрицательный сдвиг в позициях по отношению к Байдену наиболее выделяется среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль переусердствовал в своих военных действиях в секторе Газа, а также среди американцев в возрасте от 18 до 34 лет, 70% из которых осуждают произраильскую позицию Байдена. В сентябре политику Байдена одобряли 46% таких избирателей, сейчас же их процент снизился до 31.

Ранее сообщалось, что поддержка Джо Байдена среди арабов - граждан США опустилась до рекордно низкой отметки - 17%, в то время как в 2020 году она была 59%.

А в сентябре опрос газеты The Wall Street Journal показал, что 73% американских избирателей считают, что Байден слишком стар, чтобы снова баллотироваться.