Три четверти американских избирателей считают, что нынешний президент Джо Байден слишком стар, чтобы снова баллотироваться.

Об этом свидетельствует опрос The Wall Street Journal.

39% опрошенных ответили, что позитивно оценивают работу 80-летнего президента, а 57% - что Байден не справляется. 73% - что он слишком стар.

Зато Дональда Трампа, который младше Байдена всего на три года, слишком старым для президентства считают 47% опрошенных.

Однако его американцы считают менее честным и симпатичным, а также считают его действия после поражения на прошлых выборах попыткой помешать Конгрессу объявить Байдена победителем.

Хотя считают, что Трамп сумел большего достичь на президентском посту и имеет видение будущего.

В итоге в личном тесте у Трампа и Байдена по 46% поддержки и равные шансы в очном противостоянии.

"Избиратели ждут перемен, и ни один из ведущих кандидатов не является тем изменением, которого они ищут", - комментирует социолог и один из авторов опроса Майкл Бочиан.

На фоне неудовлетворения Байденом и Трампом набирает популярность бизнесмен Вивек Рамасвами, который уже выиграл республиканские праймериз.

Напомним, ранее мало известный 38-летний республиканец-миллиардер индийского происхождения Вивек Рамасвами, протеже Илона Маска выступает против членства Украины в НАТО и против продолжения поддержки Киеву. Он также призвал позволить РФ сохранить контроль над захваченными территориями Украины.

Также СМИ сообщали, что бывшая первая леди США Мишель Обама может стать кандидатом от демократов на предстоящих президентских выборах.