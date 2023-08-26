"Симпатичный парень". Президент США Байден оценил тюремное фото Дональда Трампа
Джо Байдену очень понравился Дональд Трамп на тюремном фото из Джорджии. Действующий президент США назвал его "симпатичным".
Об этом Байден сказал в интервью американским журналистам.
"Я видел снимок по телевизору. Симпатичный парень. Замечательный парень", - заявил президент Соединенных Штатов.
Напомним, 25 августа Дональд Трамп написал свой первый твит после ухода из соцсети. Там он разместил картинку со своим лицом и подписью: "Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся!" и ссылкой на сайт экс-президента. Вероятно, этот твит связан с кратковременным пребыванием Трампа в тюрьме штата Джорджия, где его арестовали, но тут же отпустили под залог 200 тысяч долларов.
Отметим, что недавно Трампу предъявили новое обвинение в попытке влияния на ход выборов президента США в 2020 году.
В то же время, несмотря на уголовные дела, Дональд Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей. По данным опросов, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений.