Джо Байдену очень понравился Дональд Трамп на тюремном фото из Джорджии. Действующий президент США назвал его "симпатичным".

Об этом Байден сказал в интервью американским журналистам.

"Я видел снимок по телевизору. Симпатичный парень. Замечательный парень", - заявил президент Соединенных Штатов.

Напомним, 25 августа Дональд Трамп написал свой первый твит после ухода из соцсети. Там он разместил картинку со своим лицом и подписью: "Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся!" и ссылкой на сайт экс-президента. Вероятно, этот твит связан с кратковременным пребыванием Трампа в тюрьме штата Джорджия, где его арестовали, но тут же отпустили под залог 200 тысяч долларов.

Отметим, что недавно Трампу предъявили новое обвинение в попытке влияния на ход выборов президента США в 2020 году.

В то же время, несмотря на уголовные дела, Дональд Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей. По данным опросов, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений.