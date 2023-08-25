Бывший президент США Дональд Трамп написал свой первый твит после ухода из соцсети 8 января 2021 года.

Там он разместил картинку со своим лицом и подписью: "Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся!" и ссылкой на сайт экс-президента.

Пост набрал за три часа почти 49 миллионов просмотров.

Судя по всему, твит этот связан с кратковременным пребыванием Трампа в тюрьме штата Джорджия, где его арестовали, но тут же отпустили под залог 200 тысяч долларов.

По всей вероятности, фото, которое Трамп выложил в Твиттер, сделано в этой тюрьме.

Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 людям из его окружения попытки незаконным образом переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в этом штате.

Ранее Трамп говорил, что не вернется в Твиттер. Но теперь эта соцсеть называется иначе - Х. Ребрендинг провел ее новый владелец Илон Маск.

Напомним, что Трампу предъявили новое обвинение в попытке влияния на ход выборов президента США в 2020 году.

Также мы писали о том, что адвокат Трампа исключил сделку с прокуратурой по делу о штурме Капитолия.