Трамп опубликовал первый твит после ухода из соцсети почти два года назад
Бывший президент США Дональд Трамп написал свой первый твит после ухода из соцсети 8 января 2021 года.
Там он разместил картинку со своим лицом и подписью: "Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся!" и ссылкой на сайт экс-президента.
Пост набрал за три часа почти 49 миллионов просмотров.
Судя по всему, твит этот связан с кратковременным пребыванием Трампа в тюрьме штата Джорджия, где его арестовали, но тут же отпустили под залог 200 тысяч долларов.
По всей вероятности, фото, которое Трамп выложил в Твиттер, сделано в этой тюрьме.
Власти Джорджии инкриминируют Трампу и 18 людям из его окружения попытки незаконным образом переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в этом штате.
Ранее Трамп говорил, что не вернется в Твиттер. Но теперь эта соцсеть называется иначе - Х. Ребрендинг провел ее новый владелец Илон Маск.
Напомним, что Трампу предъявили новое обвинение в попытке влияния на ход выборов президента США в 2020 году.
Также мы писали о том, что адвокат Трампа исключил сделку с прокуратурой по делу о штурме Капитолия.