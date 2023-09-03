Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бизнесмен Вивек Рамасвами пообещал помиловать экс-главу Соединенных Штатов Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году.

Об этом американский политик заявил в интервью ABC News.

"Если я буду президентом, то да, я помилую его, поскольку это поможет вновь сплотить страну", - заявил Рамасвами.

По его словам, он не поддерживает раскол в обществе через использование судебного процесса над Трампом.

Кроме того, Рамасвами добавил, что на посту американского президента способен "пойти дальше Трампа" в объединении населения США.

Напомним, на днях Трамп осыпал похвалами Вивека Рамасвами, когда его спросили в интервью, рассматривал ли он 38-летнего предпринимателя на пост вице-президента. Однако в том же интервью Трамп признал склонность Рамасвами разжигать противоречия, призывая его сдерживать их.

Ранее Рамасвами заявил, что выступает против поддержки Украины, потому что это "не отвечает интересам Америки".

Отметим, что после избрания президентом США Рамасвами готов признать контроль России над захваченными территориями Украины.

Мы подробно рассказывали, кто такой Вивек Рамасвами, который хочет стать президентом США.