Бывшего президента США Дональда Трампа начнут судить в марте 2024 года, но даже если его посадят в тюрьму, то он все равно может стать президентом.

Об этом пишет "Немецкая волна".

Сообщается, что первый день судебных слушаний по делу о попытке отмены Дональдом Трампом итогов президентских выборов 2020 года состоится 4 марта - накануне "супервторника" президентских праймериз. Адвокатам Трампа не удалось отсрочить слушания до 2026 года, как они запрашивали.

По данным прокуратуры, Трамп пытался противозаконно изменить исход голосования 2020 года в Джорджии, чтобы сохранить власть.

Против Дональда Трампа открыты уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено в общей сложности 91 обвинение - в том числе за незаконное обращение с секретными документами и незаконное расходование средств.

В настоящий момент Дональд Трамп считается фаворитом в борьбе за номинацию на президентский пост от республиканцев.

Вторым неожиданно стал единственный из кандидатов в президенты США от республиканцев, который выступил против продолжения помощи Украине.

Даже если Дональда Трампа признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.