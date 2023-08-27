Экс-президент США Дональд Трамп собрал рекордную по скорости сумму пожертвований после фото из тюрьмы в штате Джорджия.

Об этом сообщил Politico.

На следующий день после публикации снимка, бывший президент США получил более четырех миллионов долларов с продаж своего официального мерча - футболок, кепок и другой сувенирной продукции.

По состоянию на субботу эта сумма уже выросла до 7,1 миллиона.

А с момента предъявления ему новых обвинений (по которым он и прошел процедуру краткосрочного ареста и побывал в тюрьме) за последние три недели он собрал почти 20 миллионов долларов.

"Эта цифра составляет более половины суммы, которую Трамп собрал за первые семь месяцев своей предвыборной гонки", - пишет издание.

Напомним, Трампа обвиняют в попытке отменить подсчет голосов в Джорджии на выборах 2020 года.

Напомним, 25 августа Дональд Трамп написал свой первый твит после ухода из соцсети. Там он разместил картинку со своим лицом и подписью: "Вмешательство в выборы. Никогда не сдавайся!" и ссылкой на сайт экс-президента.

Джо Байдену очень понравился Дональд Трамп на тюремном фото из Джорджии. Действующий президент США назвал его "симпатичным".